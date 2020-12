Warum Wettbüros öffnen dürfen

Bielefeld/Düsseldorf (WB) -

In NRW scheinen sich einige Wettbüros nicht an die Corona-Regeln zu halten. In Städten im Ruhrgebiet – aber auch in Bielefeld – haben Bürger die Polizei und die Ordnungsämter jüngst darauf hingewiesen, dass sich in den Wettbüros Kunden aufhielten oder vor den Ladenlokalen ohne Maskenschutz und Abstand zusammenstanden.