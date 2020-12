Wechselhaftes Wetter an den Feiertagen in NRW

Essen (dpa) -

Wechselhaftes Wetter mit einzelnen Schauern bestimmt in Nordrhein-Westfalen die Weihnachtsfeiertage. Schnee fällt höchstens im Bergland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Essen mitteilte.