Bis Ende Januar: Kinder bleiben zuhause

Distanzunterricht für alle Schulen und alle Jahrgänge in NRW - eingeschränkter Pandemiebetrieb in Kitas

Düsseldorf (WB) -

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer und NRW-Familienminister Joachim Stamp (beide FDP) haben am Mittwoch in Düsseldorf ihre Pandemie-Pläne für Schulen und Kindertagesstätten vorgestellt. Demnach bleiben in Nordrhein-Westfalen alle Kinder bis einschließlich 31. Januar zuhause.