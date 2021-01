Geimpft werden zunächst Männer und Frauen über 80. Sie werden von den Kassen per Brief informiert. Eine Terminvergabe sei ab 8 Uhr am Montag, 25. Januar unter den Rufnummern 116 117 sowie nur in Westfalen-Lippe auch unter 0800/116 117 02 sowie im Internet unter www.116117.de möglich.

Zum Start der Impfzentren wird zunächst nur das Vakzin von Pfizer/Biontech verimpft. „Der jetzt ebenfalls zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Moderna wird ausschließlich von Hausärzten für Risikopatienten genutzt“, sagt Dr. Frank Walhöfer, ärztlicher Leiter des Impfzentrums für den Kreis Herford. Aber auch hier zeichne sich ab, dass davon weniger als erwartet geliefert werde. Wegen der nicht notwendigen Kühlung ist der Impfstoff des US-Herstellers Moderna einfacher zu handhaben.

Nach der Debatte über den holprigen Impfstart hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die nächste Diskussion über eine mögliche Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen losgetreten und viel Kritik geerntet. Söder hatte in der „Süddeutschen Zeitung“ mit Blick auf eine hohe Impfverweigerung bei Pflegekräften den Deutschen Ethikrat aufgerufen, Vorschläge zu machen, „ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre“. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz, der Deutsche Städtetag sowie die Deutsche Stiftung Patientenschutz wiesen den Vorschlag zurück.