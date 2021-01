„Am liebsten wäre mir gewesen, unsere Polizistinnen und Polizisten hätten den Taser nie einsetzen müssen. Doch schon zu Beginn der Testphase zeigt sich, dass es Situationen gibt, in denen sich die Stärken dieses zusätzlichen Einsatzmittels zeigen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)

Die Polizei in Dortmund setzte den Taser ebenfalls am Samstag zum ersten Mal aktiv ein. Laut Mitteilung stoppten die Beamten gegen Mitternacht einen auf sie zustürmenden Hund an einer Wohnungstür. Der 36-jährige, alkoholisierte Besitzer des Tieres griff die Beamten ebenfalls an. Er kam in Polizeigewahrsam, nachdem er ohne Tasereinsatz überwältigt werden konnte. Auf ihn wartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.