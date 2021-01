Zudem wolle die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) von Anfang kommender Woche an neue Impftermine zur Verfügung stellen. Das teilte der Leiter des KV-Bezirks Hochstift, Ulrich Polenz, mit. Bislang haben in Westfalen-Lippe innerhalb der ersten Woche 240.000 Impfberechtigte einen Termin bekommen, das sind etwa zwei Drittel der 350.000 über 80-Jährigen in Westfalen-Lippe. Polenz sagte, am Montag oder Dienstag würden weitere 139.000 Termine ins System eingestellt. Diese könnten telefonisch oder per Internet gebucht werden. Bei den Online-Buchungen sollen künftig nur noch die freien Termine angezeigt werden, bisher waren dort auch vergebene Termine zu sehen. Wann auch Termine für Ehepaare vergeben werden, ist weiter unklar.

In NRW werden von diesem Wochenende an wieder Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft, von Montag an auch bestimmtes Personal in Krankenhäusern. Das NRW-Gesundheitsministerium will diese Impfaktion möglichst im Laufe der kommenden Woche abschließen, bevor dann am 8. Februar die Impfzentren in den Kreisen für die ab 80-jährigen Menschen öffnen, die noch in der eigenen Wohnung leben.

Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums haben bis Freitag etwa 205.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen ihre Erstimpfung bekommen sowie etwa 142.000 Bürger die Erst- und Zweitimpfung.