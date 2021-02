„Auf dem Schulgelände müssen alle eine medizinische Maske tragen, auch im Klassenraum“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP. Ausnahmen dürfte es nur für Kinder bis Klasse 8 geben, denen diese Maske nicht passt. Sie dürften ausnahmsweise eine Stoffmaske tragen. Auch am Platz gilt Maskenpflicht für alle.

Am Montag starten 680.000 Schülerinnen und Schüler im Bereich der Primarstufe in den Wechselunterricht. Konkret bedeutet dies, dass die Klassen geteilt werden. Eine Hälfte wird im Klassenraum von den Lehrerinnen und Lehren unterricht, die andere Hälfte digital. Wenn es organisatorisch möglich ist, kann dies auch zeitgleich erfolgen.

Alle Schüler, die bald Abschlüsse erwerben können, starten am Montag in den Präsenzunterricht. Dies bezieht sich nicht nur auf angehende Abiturienten, sondern unter anderem auch für Abschlüsse an Real-, Gesamt- und Sekundarschulen. „Wir werden alles daran setzen, für diese Schüler faire, gerechte und gleichwertige Abschlüsse zu gewährleisten“, sagte Gebauer. Lerngruppen für diese Schülergruppen sollten geteilt, Abstandsregeln eingehalten werden. „Zudem dürfen Räume, die nicht ausreichend gelüftet werden können, nicht benutzt werden.“

Die jetzigen Regeln sollen mindestens bis zum 7. März beibehalten werden. Eine Ausweitung des Präsenzunterrichts auf weitere Jahrgangsstufen oder in der Grundschule hängt nach Gebauers Worten davon ab, ob der Inzidenz-Werte „stabil unter 50“ gedrückt werden kann. „Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, mehr Kinder in die Schulen zu bekommen“. Sollte die Inzidenz dagegen deutlich steigen, müsse man schauen, welches Unterrichtsmodell dann eingesetzt werde.