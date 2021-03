Ihr Vorsitzender Thomas Mertens spricht im Interview mit unseren Korrespondentinnen Antje Höning und Jana Wolf über Frust und Aggressionen, die sich entladen, über sensible Lieferketten und das Image-Pro­blem des Astrazeneca-Impfstoffs. Herr Mertens, seit einem Jahr gibt es in Deutschland gefühlt 80 Millionen Virologen. Wie sehr strengt es Sie an, dass sich viele Laien plötzlich zu virologischen Fragen zu Wort melden? Thomas Mertens: Das ist sehr anstrengend und manchmal auch belastend. Gerade in der Debatte über das Impfen erlebe ich viel Aggressivität. Gegen rational vorgebrachte Kritik ist nichts einzuwenden, aber die Diskussion hat mit Fakten oft nichts mehr zu tun. Da entladen sich Emotionen und auch Frust, ohne dass viele Menschen sich eine ausreichende Kenntnis angeeignet haben, um die Dinge beurteilen zu können. Viele Menschen sind auch frus­triert, weil es hier beim Impfen so langsam vorangeht, während Israel, Großbritannien und USA viel weiter sind.