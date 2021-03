A2 und A1 in den Bereichen Herford/Bad Salzuflen sowie zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage

Herford/Osnabrück (WB/in) -

Es tut sich etwas in Sachen Autobahn-Sanierung und Autobahn-Ausbau in der weiteren Region. Bereits begonnen hat am Montag die Sanierung der A2.