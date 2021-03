Wer 60 Jahre und älter ist, kann sich ohne eingeladen zu werden mit Astrazeneca impfen lassen.

Noch am Samstag würden dem Land 380.000 Dosen geliefert, sagte Laumann. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es allerdings zehn Mal so viele Anspruchsberechtigte, sodass diese Impfdosen zunächst nicht reichen werden. Sobald alle Termine gebucht seien, werde das Impfangebot für diese Personengruppe wieder eingestellt. Die Terminvergabe findet vom 3. April an über die KV statt – unter www.116177.de oder telefonisch unter 0800 116 117 02.

Wer zwischen 70 und 79 Jahre alt ist und kein Astrazeneca möchte, kann wie ursprünglich vorgesehen ab Dienstag, 6. April, alternativ einen Termin für eine Impfung mit Biontech vereinbaren. Dieser werde weiter jahrgangsweise vergeben, wobei mit dem Jahrgang 1941 begonnen werde, erklärt Andreas Daniel von der KV. Termine gibt es derzeit nur unter 0800 116 117 02.

Über Ostern werde in den 53 Impfzentren mit zusätzlichem Personal und zusätzlichen Öffnungszeiten geimpft, sagte Laumann. Auch priorisierte Berufsgruppen würden weiter geimpft – aber nicht mit Astrazeneca, sondern aus der Impfstoff-Reserve von Biontech oder Moderna. Für die nächsten Wochen würden in NRW weitere Lieferungen dieser Vakzine erwartet. Parallel gehe es in den Zentren weiter mit Erst- und Zweitimpfungen für über 80-Jährige.

Der Ärztliche Direktor der Uni Essen, Jochen Werner, sagte, eine Zweit-Impfung mit einem alternativen Impfstoff sei „auf jeden Fall medizinisch denkbar“.

Bund und Länder hatten beschlossen, Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahre einzusetzen. Hintergrund sind vereinzelte Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen.