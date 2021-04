Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bewegten sich am Freitagmorgen nur noch Höxter (73,4) und Coesfeld (92,9) unter der Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 181. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundes-Notbremse ab Samstag automatisch greifen. Blick auf Ostwestfalen-Lippe In Ostwestfalen-Lippe informierte bereits die Stadt Bielefeld , dass die Notbremse ab Samstag um Mitternacht gilt. Die Kontaktbeschränkung auf eine zusätzliche Person pro Haushalt und die Ausgangssperren stellten für jeden eine große Belastung dar. Auch der Handel und die Kultur seien weitgehend eingeschränkt. „Wir werden über längere Zeit in den Schulen – von den Ausnahmen abgesehen – nur Distanzunterricht haben. Der Kita-Betrieb wird ebenfalls nur eingeschränkt laufen“, so Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger am Freitag. Im Kreis Paderborn bleiben Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Apotheken und einige mehr geöffnet. In anderen Läden kann bestellte Ware abgeholt werden. Auch ist Einkaufen mit Termin und einem höchstens 24 Stunden alten, negativen Test weiterhin möglich, teilte der Kreis mit. Die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden sei aber begrenzt. Auch müssten die Kontaktdaten der Kunden festgehalten werden, um eine Kontaktnachverfolgung im Falle eines Ausbruchs sicherzustellen. Grundsätzlich gilt jedoch ab Samstag auch im Kreis Paderborn eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Sie habe aber keinen Einfluss auf den Fahrplan der Padersprinter-Busse . Allerdings sei ab Montag, 26. April, jeder Fahrgast auch in Paderborn verpflichtet, im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-zertifizierte oder vergleichbare Atemschutzmaske über Mund und Nase zu tragen. Weiterhin teilte der Kreis Gütersloh mit , dass im gesamten Kreisgebiet ab Samstag, 24. April, sämtliche Einschränkungen der Bundes-Notbremse Geltung erhalten, da die Sieben-Tage-Inzidenz hier mit über 200 sämtliche im Gesetz genannten Inzidenzgrenzen übertreffe. Entscheidend sei die Kreis-Inzidenz, es werde nicht zwischen einzelnen Kommunen unterschieden. Der Kreis Lippe beabsichtigt nach eigenen Angaben, ab Montag die Schulen wegen der befürchteten Überschreitung des Grenzwerts von 165 zu schließen.