In der Kindertagesbetreuung sei der Aufwand für Logistik und Laborkapazitäten acht Mal so hoch wie in den Schulen. Dort, wo die örtlichen Voraussetzungen solche Tests ermöglichten, biete das Land aber eine Refinanzierung an. In Grund- und Förderschulen hingegen sollen die Lutsch-Tests zum Einsatz kommen. „Das Land übernimmt die vollständige Finanzierung der Lolli-Tests. Das schließt auch die Logistikkosten für die Schulträger mit ein“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).