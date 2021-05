Komplexität und Zeitdruck seien deutlich größer als in den Vorjahresklausuren, mit denen alle geübt hätten, hieß es dort etwa. Sogar Einserschüler machten sich Sorgen. Ein Abiturient sagte unserer Redaktion, es sei im Leistungskurs eine Transferleistung verlangt worden, auf die niemand vorbereitet gewesen sei: „Die Lehrer hatten das so auch noch nicht gesehen“. Beschwerden über das Mathe-Abitur hatte es auch in den Vorjahren gegeben.