Viele Impfzentren klagen auch über Aggressivität von Impfwilligen und zunehmende Versuche, sich eine vorzeitige Impfung zu erschleichen. Das ARD-Magazin „Report Mainz“ berichtete von mehreren tausend Fällen. Um vorzeitig an einen Termin zu kommen, würden etwa falsche Alters- oder Berufsangaben gemacht. Der Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, Martin Helfrich, sagte: „Die Stimmung wird aggressiver. Den Menschen ist teilweise sehr klar, dass sie nicht berechtigt sind, und trotzdem versuchen sie, sich impfen zu lassen.“

Acht „Betreuer“ für eine einzige Schwangere

„Report“-Recherchen zeigen demnach, dass die Impfbetrüger sich oft als höher priorisierte Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren ausgeben. Denn eine pflegebedürftige Person etwa kann zwei Kontaktpersonen benennen, die vorrangig geimpft werden. In einem der Redaktion bekannten Fall schafften es aber statt zwei acht junge und gesunde Leute, sich als Kontaktpersonen impfen zu lassen.

Auch in Ostwestfalen-Lippe gibt es diese Probleme. Im Impfzentrum für den Kreis Herford sind Vordrängelversuche an der Tagesordnung: „Es gibt täglich Fälle von Personen mit einem Impftermin, die (noch) nicht berechtigt sind für eine Impfung. Diese Personen müssen dann abgewiesen werden“, erläutert ein Sprecher des Kreises. Längst nicht jeder Patient zeige dabei Verständnis, bleibe ruhig und akzeptiere die Vorschriften. „Die Tendenzen zu einem aggressiven Verhalten nehmen mit dem sinkenden Alter der Betroffenen zu. Beschimpfungen und bestimmte Gestiken sind in diesem Zusammenhang auch an der Tagesordnung.“ Der Sicherheitsdienst habe schon einschreiten müssen, aber lediglich verbal und deeskalierend.

Impfzentrum lässt sich Belege vorlegen

„Wir haben das Problem hier im Kreis Höxter auch erkannt. Lösbar ist es aber nicht. Wir appellieren an die Fairness der Impflinge, wissen aber auch, dass es Leute gibt, die Tricks anwenden. Das konkret nachzuweisen ist aber schwierig“, sagt Dr. Jens Grothues, Leiter des Impfzentrum in Brakel (Kreis Höxter). „Wir lassen uns die Einstufung des Pflegegrades vorlegen und impfen den Betreuer nicht, wenn er das Schriftstück nicht vorweisen kann. Und auch der Mutterpass wird kontrolliert.“ Bescheinigungen müssten korrekt sein. Grothues: „Wir sind kritisch, vieles müssen wir aber auch hinnehmen, weil wir die Zweifel nicht belegen können.“