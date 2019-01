Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Am Donnerstag nach Weihnachten war der Dax mit 10 279 Punkten zeitweise bis auf das Niveau von November 2016 abgesackt, bevor er sich im verkürzten Handel am Freitag wieder etwas davon absetzen konnte. Insgesamt mussten die Anleger im Dax 2018 nach sechs Gewinnjahren in Folge erstmals wieder einen Verlust von mehr als 18 Prozent hinnehmen - die schwächste Bilanz seit der Finanzkrise 2008.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, drehte bis zur Mittagszeit am Mittwoch ins Plus und stieg um 0,17 Prozent auf 21.624,69 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte indes 1,25 Prozent ein.

Im Dax versammelten sich die Aktien der Autobauer BMW, Volkswagen und Daimler mit Verlusten zwischen 2,1 und 2,6 Prozent am Index-Ende. Sie gelten als besonders konjunktursensibel und leiden zudem nach wie vor unter dem von den USA angezettelten Zollstreit.

Zu den Favoriten gehörten indes die aufgrund ihrer relativen Unabhängigkeit von der Wirtschaftssituation als defensiv eingestuften Versorgerwerte RWE und Eon. Ihr Kursplus betrug jeweils 1,7 Prozent. Wirecard zeigten sich noch etwas fester mit plus 1,8 Prozent.

Ein skeptischer Kommentar der US-Bank JPMorgan drückte die Anteilscheine von Gerresheimer mit minus 5,0 Prozent an das MDax-Ende. Schlusslicht im Kleinwerteindex SDax waren nach einer Personalie die Aktien von Corestate Capital, die um 5,6 Prozent absackten. Der Immobilieninvestor hat sich zum Jahreswechsel überraschend von seinem Vorstandschef getrennt. Ceconomy büßten 5,6 Prozent ein. Die Papiere des Händlers von Unterhaltungselektronik litten unter einer negativen Studie des Analystenhauses Kepler Chevreux.