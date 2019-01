Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Konjunktursorgen haben den Dax zum Jahresstart wieder belastet. Nach der Erholung am letzten Handelstag des Jahres 2018 lag der deutsche Leitindex am Mittwoch im frühen Handel 0,99 Prozent tiefer bei 10 454,83 Punkten.

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen gab um 0,48 Prozent auf 21 483,57 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,62 Prozent ein.

«Die Probleme zu Jahresbeginn sind die gleichen wie zum Jahresende», konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er verwies unter anderem auf den teilweisen Regierungsstillstand in den USA. Hinzu komme die deutlich nachlassende Wachstumsdynamik in China. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich die Stimmung bei kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben deutlich eingetrübt. Die Entwicklung zeigt Altmann zufolge, wie nötig eine Einigung im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten ist.