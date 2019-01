Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist ins Stocken geraten. Der Dax, der sich zur Wochenmitte noch stark der 11.000 Punkte-Marke genähert hatte, sackte zeitweise wieder unter 10 800 Punkte.

Bis zur Mittagszeit erholte sich der deutsche Leitindex weitgehend von seinen Verlusten und gab noch um 0,25 Prozent auf 10.866,40 Punkte nach.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, verlor am Donnerstag 0,57 Prozent auf 22.648,79 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,23 Prozent.

Aktuell wirken am Markt vor allem die Zoll-Verhandlungen zwischen den USA und China nach, wo es weiterhin große Differenzen zu geben scheint. Ins Kontor schlugen außerdem schwache Daten zur Preisentwicklung in China und die Debatten in Großbritannien rund um den Brexit-Vertrag.

Neuigkeiten gab es vom Chemiekonzern BASF, dessen Aktie sich zuletzt unverändert und damit leicht besser als der Gesamtmarkt zeigte. BASF plant in Südchina eine Milliarden-Investition und kam dort einen Schritt weiter.

Osram büßten nach negativen Aussagen des Vorstandschefs 6,5 Prozent ein und waren Schlusslicht im MDax. Olaf Berlien blickt nicht nur pessimistisch auf das abgelaufene Jahresviertel, sondern sorgt sich vor allem auch um die schwächelnde Autoindustrie, die der Lichtspezialist beliefert. So sackten daher auch die Papiere des auf Lichttechnik spezialisierten Autozulieferers Hella um 2,7 Prozent ab. Er gilt als ein wichtiger Kunde Osrams.

Im SDax büßten zudem Leoni 5,7 Prozent und im Dax Continental 2,8 Prozent ein. Die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers war zugleich auch von der Schweizer Großbank UBS abgestuft worden. Südzucker gewannen dagegen nach Zahlen 7,7 Prozent. Am Markt wird inzwischen gehofft, dass der Preisverfall bei Zucker am Tief angekommen ist.