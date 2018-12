Von Paul Edgar Fels

Bielefeld/Halle/Paderborn (WB). Der Dax ist am vorletzten Handelstag des Jahres auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren abgesackt. Auch die Aktien der meisten börsennotierten Unternehmen in der Region erlebten im laufenden Jahr ein Desaster. Allen voran: die Gerry Weber AG aus Halle. Sie büßte rund 74 Prozent ein.

Gerry Weber AG

Die Aktien des angeschlagenen Modeherstellers aus Halle erlebten in diesem ohnehin schlechten Börsenjahr eine Talfahrt. Binnen Jahresfrist fiel ihr Wert von gut neun Euro auf aktuell 2,26 Euro – ein Minus von rund 74 Prozent. An der Börse ist Gerry Weber nur noch 108 Millionen Euro wert, 2017 waren es noch 426 Millionen Euro. Gerry Weber hat zuletzt Verluste gemacht, zudem ist der Konzern mit einem dreistelligen Millionenbetrag verschuldet. Viele Gläubiger bangen um ihr Geld. Zuletzt hatte Gerry Weber den Mitarbeitern kein Weihnachtsgeld mehr bezahlt.

Symrise AG

Die Aktien des Duftstoffherstellers Symrise mit Sitz in Holzminden büßten seit Jahresende 2017 rund 7,3 Prozent ein. Von seinem Höchststand von 81,68 Euro je Aktie Ende August ist der Konzern mit aktuell 65,5 Euro weit entfernt. An der Börse ist der Konzern 8,5 Milliarden Euro wert.

DMG Mori AG

Die Aktien des Herstellers von Hightech-Maschinen, Serviceleistungen sowie Software- und Energielösungen haben innerhalb eines Jahres 6,2 Prozent an Wert verloren. Aktuell steht die Aktie bei 42,55 Euro. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 50,70 Euro. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einem Zusammenschluss der Gildemeister AG und der japanischen DMG Mori Seiki, dessen Aktien ebenfalls an der Börse gehandelt werden. Die deutsche AG – von Christian Thönes geführt – ist an der Börse mit 3,35 Milliarden Euro bewertet. Das Unternehmen hat zuletzt immer wieder neue Rekordmarken bei Umsatz und Auftragseingang vermeldet.

Diebold-Nixdorf AG

Die Aktien des Herstellers von Kassensystemen und Bankautomaten verloren in den vergangenen Monaten rund 22 Prozent. Der Börsenwert liegt nun bei 1,9 Milliarden Euro. Deutlich schlimmer traf es die amerikanische Börsengesellschaft des Konzerns. Dort verloren die Aktien fast 85 Prozent, womit sich der Kursabsturz des Jahres 2017 fortsetzt. Wincor-Nixdorf (Paderborn) wurde Mitte 2016 von Diebold (USA) übernommen.

Paragon AG

Die Aktie des Delbrücker Automobilzulieferers trifft es ähnlich hart wie Gerry Weber: das Papier fällt binnen Jahresfrist um etwa 77 Prozent auf 17,20 Euro. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 84,50 Euro. Der Börsenwert fiel entsprechend auf 78 Millionen Euro. Aus der Muttergesellschaft Paragon ging der Batteriehersteller Voltabox hervor, der ebenfalls an die Börse gebracht wurde.

Voltabox AG

Die Aktie verlor im laufenden Jahr etwa 50 Prozent ihres Wertes. Anfang des Jahres kostete das Papier noch mehr als 25 Euro, nun sind es rund 11,10 Euro. Kerngeschäft von Voltabox sind Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die vor allem in Bussen Verwendung finden, aber auch im Personennahverkehr, in Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt Voltabox Batterien für Hochleistungs-Motorräder und Pedelecs.

Westag & Getalit AG

Die Aktie des Baustoffzulieferers (Türen. Zargen, Elemente) in Rheda-Wiedenbrück legte um rund 38 Prozent auf aktuell 29,20 Euro zu. Grund für den Kurssprung im Mai war ein Übernahmeangebot, das letztlich in einen Verkauf der Gesellschaft für 31 Euro je Aktie mündete. Dabei hatte der Hauptaktionär – die Gethalia Stiftung – seinen Anteil von 75,5 Prozent der Stimmrechte an die niederländische Broadview Industries AG verkauft. Der Umsatz des Unternehmens soll sich 2018 auf dem Niveau des Vorjahres belaufen. Langfristig erwartet Westag & Getalit, auch im Inland wieder steigende Umsatzerlöse zu erzielen.

Ahlers AG

Für die Aktie des Herforder Spezialisten für Herrenbekleidung (Pierre Cardin, Baldessarini und Otto Kern) geht es seit Jahren abwärts. In den vergangenen zwölf Monaten ging der Kurs um etwa 46 Prozent zurück. Das dürfte auch viele Kleinaktionäre schmerzen. Denn knapp 48 Prozent der Aktien sind im Streubesitz. An der Börse ist die Ahlers AG nun mit nur noch 39 Millionen Euro bewertet. Ahlers produziert etwa ein Viertel der Waren in eigenen Fertigungsstätten in Polen und Sri Lanka.

Delignit AG

Aktien der Delignit AG (Blomberg) stiegen leicht um 1,3 Prozent auf 6,20 Euro. Die Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische Produkte vorwiegend aus Buchenholz und ist Zulieferer unter anderem für die Automobil- und die Luftfahrtindustrie.

Lewag AG

Aktien der Lewag AG (Beverungen) blieben nahezu unverändert bei 13,10 Euro. Die Lewag Holding AG, zu der auch das Unternehmen Hegla gehört, ist eine in der glasverarbeitenden Industrie tätige Dachgesellschaft mehrerer mittelständischer Unternehmen für Maschinen und Anlagen. Der Börsenwert beträgt 62,2 Millionen Euro.