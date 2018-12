Die Nordwestbahn erwartet am Wochenende und am Silvestertag mehrere Zugausfälle in Nordrhein-Westfalen. Foto: Klaus-Peter Schillig/Archiv

Düsseldorf (dpa). Die Nordwestbahn erwartet am Wochenende und am Silvestertag mehrere Zugausfälle in Nordrhein-Westfalen. Grund dafür sei ein hoher Krankheitsstand unter den Triebfahrzeugführern, teilte das Eisenbahnunternehmen am Freitag mit.