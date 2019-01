Die Digitalisierung wird die Möglichkeiten für den Einsatz von Indus­trierobotern in den nächsten Jahren noch einmal deutlich ausweiten. In der Folgen werden sich insbesondere die Berufsaussichten und die Herausforderungen für Facharbeiter weiter verändern. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Das erklärte Frank Bauer vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit kürzlich vor Arbeitsmarktexperten in Bielefeld. Hinsichtlich der Quote der Berufe und Tätigkeiten, die durch Digitalisierung, Robotertechnologie und 3-D-Druck künftig wegfallen können, rangiere Gütersloh in ganz Nordrhein-Westfalen hinter Olpe, dem Märkischen Kreis und der Stadt Remscheid auf Platz vier. Das geringste sogenannte Substituierungspotenzial existiert der Studie zufolge innerhalb von NRW in Bonn.

Grundlage der Studie ist eine Analyse aller gängigen Berufe. Das IAB ermittelte Routinearbeiten und untersuchte, inwieweit sie im Rahmen von 4.0 automatisiert werden können. »Ob sie auch tatsächlich automatisiert werden, hängt insbesondere von der Innovationsbereitschaft des Unternehmers, von den Kosten einer Umstellung, der Wertschätzung der Handarbeit bei den Produkten und von ethisch-moralischen Fragestellungen ab«, erklärte Bauer. Bei einem Vergleich mit einer früheren Studie zeige sich, dass der Anteil der Berufsfelder, die ersetzt werden können, angestiegen sei.

Jobs von Helfern stärker gefährdet

Im Kreis Gütersloh sind die Industrie (Metallbau, Maschinenbau, Druckerei, Elektronik, Textilproduktion) und die Logistik besonders stark vertreten – Branchen, in denen schon jetzt Roboter und Computer die Arbeit von Menschen zum Teil übernehmen können. Bauer betont allerdings, dass die Experten nicht einzelne Unternehmen untersucht hätten. So werde es natürlich auch innerhalb der Branchen Gewinner und Verlierer geben. Das könne bedeuten, dass eine Firma, die in einer Branche zu Hause ist, in der das Substituierungspotenzial besonders groß sein, dadurch, dass sie durch die Investition ihre Produkte oder Dienstleistung verbilligen, zusätzliche Aufträge an Land ziehen und daher eventuell sogar zusätzliches Personal einstellen müsste.

Grundsätzlich gilt Bauer zufolge, dass die Jobs von Helfern stärker gefährdet sind als jene von Spezialisten oder gar Experten. Allerdings könne die Entwicklung von Assistenzsystemen durchaus ebenso dazu führen, dass Ungelernte künftig auch Arbeiten ausführen können, von denen sie früher ausgeschlossen waren. Als Assistenzsystem gilt etwa, wenn Anleitungen zu einzelnen Arbeitsschritten auf die Arbeitsplatte projiziert und ihre korrekte Ausführung direkt kontrolliert wird. Bei der Kontrolle helfen die enormen Fortschritte in der Sensortechnik.

Besonders viele Jobs könnten künftig unter den Lager- und Transportarbeitern wegfallen. Das IAB glaubt, dass sechs von sieben Tätigkeiten in diesen Berufen durch Roboter ersetzt werden können. Wenig Substituierungspotenzial sehen die Experten der Agentur für Arbeit dagegen in der Land- und Forstwirtschaft, im Gastgewerbe, Baugewerbe, in der Kunst, der öffentlichen Verwaltung sowie in Erziehung und Unterricht.

Unklarheit über Veränderungen

Im Kreis Gütersloh sind 28,5 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Fertigungs- oder fertigungstechnischen Berufen beschäftigt. Im Kreis Herford sind es 26,8, in Lippe 25,8, Minden-Lübbecke 25,4, und im Kreis Paderborn 23,8 Prozent. Dagegen entfallen auf diese Segmente im Kreis Höxter 22,8 und in der Stadt Bielefeld sogar nur 18,2 Prozent. Bielefeld liegt dagegen bei den Berufen im Sozial- und im Kulturbereich an der Spitze und bei den Gesundheitsberufen nach dem Kreis Höxter an zweiter Stelle. Höxter hat außerdem den höchsten Anteil an Beschäftigten in der Landwirtschaft, hier gefolgt von Lippe.

Unklar ist Bauer zufolge, in welchem Zeitraum die Veränderungen in der Berufswelt Platz greifen. Das könne durchaus noch eine längere Zeit dauern: »Das heißt aber nicht, dass sich die Betriebe noch länger Zeit für die Vorbereitung und Umstellung nehmen können.« Als positiv wertete Thomas Richter, Leiter der Arbeitsagentur in Bielefeld, dass im Kreis Gütersloh, in dem vermutlich die größten Veränderungen anstünden, besonders viele Unternehmen aktuell schon größere Schritte in Richtung Digitalisierung ihrer Arbeitsläufe unternommen hätten.