Von Bernhard Hertlein

Dortmund (WB). In wenigen Tagen, am 10. Januar 2019, wird das Landgericht eine wichtige Entscheidung fällen. Sie betrifft in erster Linie den Textildiscounter Kik, darüber hinaus aber die gesamte Branche und alle, die Produkte im großen Stil im Ausland einkaufen und hier vermarkten.

Am 11. September 2012 sind bei einem Brand in der Textilfabrik Ali Enterprises in der pakistanischen Hafenmetropole Karatschi 258 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer war so groß, weil verschlossene Notausgänge, vergitterte Fenster und versperrte Treppenhäuser verhinderten dass die Arbeiterinnen das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten. Dutzende weitere verletzten sich, als sie vom obersten Stockwerk sprangen.

Hauptkunde von Ali Enterprises war der Textildiscounter Kik – das gleiche Unternehmen, dass sieben Monate später erneut als Abnehmer von Billigkleidung aus dem eingestürzten Fabrikkomplex Rana Plaza in Savar (Bangladesch) ins Gerede kam.

Angehörige von Näherinnen klagen

Kläger sind in Dortmund ein Überlebender und drei Angehörige von Näherinnen, die bei der Katastrophe in Karachi starben. Sie berufen sich darauf, dass Kik als Hauptabnehmer Verantwortung für die Produktionsbedingungen habe. Unterstützt werden sie vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin.

Kik setzt im Gegenzug darauf, dass eventuelle Ansprüche der Kläger nach pakistanischem Recht bereits verjährt seien. Und allein das sei Ausschlag gebend. Nur wenn die Dortmunder Richter dieser Argumentation nicht folgen, kann die Klage überhaupt verhandelt werden.

Nur die Hälfte der Branche

Immer wieder kehrende Berichte über miserable Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern führen einerseits zu wachsendem Druck auf die Bundespolitik, die Abnehmer hier zu Lande dafür verantwortlich zu machen, dass bei der Herstellung soziale und Mindeststandards eingehalten werden.

Gerd Müller, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, hat sich das Thema zu eigen gemacht. Allerdings setzt er weiter auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Branche. Dafür rief er 2014 das »Textilbündnis« ins Leben. Die Mitglieder verpflichteten sich 2018 erstmals, ihre Maßnahmenpläne zu veröffentlichen.

Folge: Mit 130 Mitgliedern repräsentiert das Bündnis nur die Hälfte der Branche. Vor zwei Jahren zählte es noch 200 Mitglieder. Jüngste Idee Müllers: ein grüner Knopf zur Kennzeichnung von sozial und ökologisch einwandfrei produzierter Kleidung.

Sicherheit in den Fabriken

In Bangladesch, dem nach China weltweit zweitgrößten Textilproduzenten, konkurrieren inzwischen drei Organisationen um den Anspruch, die Sicherheit in den Fabriken zu gewährleisten. Die mit 1690 Produktionsstätten größte ist der »Accord on Fire and Building Safety«, den vor allem europäische Hersteller inklusive Primark, H & M und Benetton angehören.

Die »Alliance for Bangladesh Worker Safety« zählt 655 Mitglieder und wird vor allem von Walmart, Sears und anderen US-Konzernen unterstützt. Die gerade neu gewählte Regierung Bangladeschs versucht immer wieder, den Einfluss der Ausländer zu verringern; ihr Partner, die »National Initiative«, zählt vor Ort 655 Mitgliedsfirmen.