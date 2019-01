Etwa 400 Mitarbeiter sind bei Sulo am Standort Herford beschäftigt. Foto: Moritz Winde

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Der französische Konzern Plastic Omnium (PO) hat seine Tochtergesellschaft Plastic Omnium Environnement BV verkauft. Von der Transaktion betroffen ist auch die Umweltsparte des Herforder Unternehmens Sulo mit etwa 400 Mitarbeitern (davon knapp 30 Auszubildende) am Standort.

Unternehmenswert 220 Millionen Euro

Das Umweltgeschäft von Plastic Omnium wird einer Pressemitteilung des börsennotierten Konzerns zufolge von einem Konsortium aus Latour Capital und der Banque Publique d’Investissement (Bpi­france) übernommen. Das Geschäft wurde für einen Unternehmenswert von 220 Millionen Euro abgeschlossen.

Verkaufsoption bereits im Juli 2017 unterzeichnet

Latour Capital ist eine französische Beteiligungsgesellschaft (Investmentfonds). Zusammen mit der Pariser Investmentbank Bpi­france hatte Latour bereits im Juli 2017 eine Verkaufsoption mit dem PO-Konzern (Jahresumsatz 2017: etwa 8 Milliarden Euro) für dessen Umwelttochter unterzeichnet.

»Keine Veränderung am Standort Herford«

Die Mitarbeiter seien am 20. Dezember informiert worden, sagte Sulo-Pressesprecher Serdar Zengin am Donnerstag auf Anfrage: »Es gibt keine Veränderung am Standort Herford.« Auch für die Mitarbeiter ändere sich nichts: »Es hat lediglich der Anteilseigner gewechselt.« Zengin erwartet für die Zukunft eher eine Stärkung des Standortes aufgrund des Eigentümerwechsels. Der Verkauf spiegele die strategische Entscheidung des PO-Konzerns wider, alle menschlichen und finanziellen Ressourcen künftig im Automobilgeschäft zu konzentrieren, hieß es.

Auch Gewerkschaft zeigt sich optimistisch

IG Metall-Bevollmächtiger Peter Kleint sieht in der Transaktion »nichts Dramatisches«: »Wir gehen davon aus, dass der Verkauf die Sulo-Sparte Umwelttechnik nach vorne bringen wird.« Kleint verwies darauf, dass der französische Mutterkonzern sich bereits in den vergangenen Jahren zunehmend auf die Rolle als Zulieferer der Automobilindustrie fokussiert habe. Die Gewerkschaft habe im Moment jedenfalls keinen Grund, an der Aussage der Geschäftsführung zu zweifeln, dass die Sulo-Umweltsparte sich positiv entwickeln könne.

Umweltbereich von Plastic Omnium mit vier Unternehmen

Plastic Omnium Environnement beschäftigt 1.800 Mitarbeiter in zwölf Ländern, verfügt über sechs Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich und Spanien und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 340 Millionen Euro. Der PO-Umweltbereich in Deutschland umfasst vier Unternehmen, davon drei am Standort Herford. Die Sulo Umwelttechnik GmbH ist nach eigenen Angaben weltweit führender Hersteller von Behältersystemen zur Wertstofferfassung und -trennung sowie Anbieter von Serviceleistungen für die Kreislaufwirtschaft.

Bei der Envicomp Systemlogistik GmbH werden Hardware-Ident- und Wiegesysteme für kommunale Fahrzeuge und Transponder zur Identifizierung von Behältern und zur Steuerung des Zugangs zu Wertstoffsammelstellen hergestellt. Dritte Firma am Standort Herford ist der Speditionsdienstleister Westfalia Intralog GmbH. Am Standort Stadtlohn ansässig ist die Plastic Omnium Systems GmbH. Das Unternehmen gilt als führender Hersteller in Europa von unterirdischen und halbunterirdischen Containerlösungen zur Wertstoffsammlung.

Im Jahr 2016 war bereits die Sulo Emballagen GmbH an einen Investor aus den Niederlanden veräußert worden. Am Standort Herford produziert dieses Unternehmen weiterhin Stahlfässer und Spezialverpackungen für die chemische und pharmazeutische Industrie sowie für Lebensmittel, Mineralöle und Gefahrgut.