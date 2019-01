Ein Nachtzug der ÖBB steht in Hamburg-Altona zur Abfahrt nach Wien bereit. Foto: Bodo Marks

Von dpa

Vor zwei Jahren gab die Deutsche Bahn ihre Nachtzüge auf, für den Konzern war es ein verlustreiches Nischengeschäft. In die Lücke sprang die österreichische Staatsbahn - mit besserer Bilanz.

Wien/Berlin (dpa) - Zwei Jahre nach der Übernahme der Nachtzüge der Deutschen Bahn steigern die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ihre Fahrgastzahlen in der Nacht.

Nach europaweit 1,4 Millionen Fahrgästen 2017 waren es 1,6 Millionen im vergangenen Jahr, wie aus Mitteilungen der ÖBB an die Deutsche Presse-Agentur hervorgeht.

Das Unternehmen will noch mehr Fahrgäste im Schlaf ans Ziel bringen und baut sein Angebot in Deutschland aus. Seit Dezember sind die «Nightjets» auch zwischen Wien und Berlin unterwegs - zwei Städte, die seither auch tagsüber ein ICE direkt verbindet. Zudem wurden neue Nachtzüge bestellt.

«Wir sind auch zwei Jahre nach der Übernahme des Nachtzugverkehrs überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben», hob ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder hervor. «So konnten wir zweimal hintereinander die Strecken Richtung Deutschland ausbauen.»

Fahrgastzahlen für einzelne Strecken und Länder nennt die ÖBB aus Wettbewerbsgründen nicht. Vor der Übernahme des Bahn-Geschäftsfelds in Deutschland waren jedoch nur eine Million Fahrgäste in Nachreisezügen der ÖBB in Österreich, der Schweiz, Italien und Deutschland gestiegen. Für 2017 bis 2019 wurden insgesamt 1,8 Millionen zusätzliche Fahrgäste angepeilt.

Die Deutsche Bahn hatte Ende 2016 die City Night Line, ihre Züge mit Schlaf- und Liegewagen, komplett eingestellt. Bei 90 Millionen Jahresumsatz hatte der bundeseigene Konzern mit der City Night Line zuletzt 30 Millionen Euro Verlust gemacht.

Dafür richtete die ÖBB zwei neue Nightjet-Verbindungen von Deutschland nach Österreich ein, eine in die Schweiz und drei nach Italien. Verbindungen von Hamburg und Düsseldorf nach Wien gab es bereits.

Damit halbierte sich das Nachtzug-Angebot mit Schlafgelegenheiten in Deutschland, weil die Österreicher sich auf die Strecken konzentrierten, für die sie einen Markt sahen.

Schon 2017 steigerten die ÖBB den Umsatzanteil der Nachtzüge von 17 auf 20 Prozent und sprach von einem profitablen Geschäft. Mit der Auslastung sei man insgesamt auch 2018 zufrieden, sagte Rieder. In Monaten wie November oder Januar gebe es jedoch noch Potenzial. «Besonders erfolgreich sind die Strecken von München und Wien nach Rom, aber auch die Linie Zürich - Hamburg.»

Die Österreicher hatten auch 42 Schlafwagen der Deutschen Bahn übernommen, die zum Teil schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Sie bewährten sich gut im Einsatz, sagte Rieder. Von April an werden jedoch 13 neue Nachtzüge gebaut, bis Ende 2022 sollen sie alle im Einsatz sein.