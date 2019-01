Von Matthias Band

Der Flughafen machte 2017 (Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor) ein Minus von gut sechs Millionen Euro . Das Defizit wird in erster Linie vom Land Hessen als größten Anteilseigner (68 Prozent) getragen. Die FDP in OWL sieht darin mit Blick auf den Flughafen Paderborn/Lippstadt einen unzulässigen Eingriff in den Wettbewerb der Regionalflughäfen und fordert eine Prüfung durch die EU-Kommission.

»Gegen diese Subventionierung müssen die Gesellschafter des Flughafens Paderborn-Lippstadt rechtlich und politisch vorgehen. Ich fordere aber auch die Abgeordneten in der Region auf, auf EU-, Bundes- und Landesebene aufzutreten, um diesen Irrsinn zu stoppen. Gemeinsam muss es gelingen, dass die Bundesregierung die EU-Kommission als zuständige Wettbewerbsbehörde einschaltet, um diesen Vorgang prüfen zu lassen und eine Änderung herbeizuführen«, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler aus Bünde, der auch FDP-Bezirksvorsitzender in OWL ist.

Betriebsverlust von mehr als sechs Millionen

Die Übernahme eines Betriebsverlustes von mehr als sechs Millionen Euro pro Jahr bei nur 130.000 Passagieren jährlich sei ein schwerer Eingriff des Landes Hessen und der Anliegerkommunen in den Wettbewerb der Regionalflughäfen in Deutschland. Schäffler: »Wie soll ein Flughafen Paderborn/Lippstadt dauerhaft ohne Subventionen auskommen, wenn der 70 Kilometer entfernte Flughafen in Kassel mit Millionenbeträgen pro Jahr aus Steuergeldern am Leben erhalten wird.« Es dürfe keinen Subventionswettlauf der Regionen für die jeweiligen Flughäfen geben. Diesen Wettlauf würden am Ende alle verlieren und der Steuerzahler wäre der Gebeutelte.

Das Land Hessen weist den Vorwurf der unzulässigen Subvention mit Verweis auf die 2017 EU-weit geänderte sogenannte Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung zurück. Demnach seien Betriebsbeihilfen für Kleinstflughäfen (unter 200.000 Passagiere) von einem Beihilfeverbot ausgeschlossen. Die Beihilfen für Calden seien ordnungsgemäß bei der EU-Kommission angemeldet worden, sagt Moritz Josten, Sprecher des hessischen Finanzministeriums. Der Flughafen schaffe Arbeitsplätze und sorge damit für beträchtliche Steuereinnahmen. Erstmals seien in den mittlerweile 31 Unternehmen am Flughafen mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Betrieb seien wichtige strukturpolitische Ziele erreicht worden. Den Angaben zufolge übersteigen die Steuereinnahmen die Ausgaben des Landes für den Flughafen. »Für Hessen rechnet sich also der Kassel Airport«, sagt Josten. Konkrete Zahlen nennt das Land allerdings nicht. Mit einem neuen, 655.000 Quadratmeter großen Gewerbegebiet will das Land den Flughafen zudem weiter stärken.

Kritiker wollten Zurückstufung

Calden galt bei Kritikern noch bis vor kurzem als 270-Millionen-Euro-Grab . Die Gegner wollten den Airport sogar zum Verkehrslandeplatz zurückstufen. Doch Ende 2017 entschied die schwarz-grüne Landesregierung, dass Calden ein Flughafen bleibt. Mittlerweile geht es langsam aufwärts: Mit gut 130.000 Passagieren im Jahr 2018 hat der Flughafen die Zahl des Vorjahres fast verdoppelt. 2017 betrug das Defizit 5,99 Millionen Euro nach 6,18 Millionen Euro im Jahr 2016.

Zum Vergleich: Der Flughafen Paderborn/Lippstadt fuhr 2017 ein Minus von 2,8 Millionen Euro ein. »Unser Airport deckt aber als einer von nur wenigen in Deutschland seine Betriebskosten komplett selbst«, sagt Paderborns Flughafensprecher Stefan Hensel. Auch Paderborn leidet unter dem harten Wettbewerb in der Branche. 2006 verzeichnete er noch mehr als eine Million Fluggäste. Wie der Flughafen in Büren am Freitag mitteilte, waren es im vergangenen Jahr 736.200 Passagiere, was einem Minus von 0,4 Prozent entspricht. Geschäftsführer Marc Cezanne: »Wir sind im Hinblick auf die gravierenden Veränderungen in der Airlinebranche mit dem Jahr 2018 zufrieden.«