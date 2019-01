Ein gutes Jahresendgeschäft – wie hier in der Innenstadt von Herford – hat das insgesamt vermutlich sogar leicht negative Umsatzergebnis des Einzelhandels in Ostwestfalen-Lippe nach Angaben der Branche nicht mehr abwenden können. Foto: Thomas Meyer

Von Bernhard Hertlein

Im Internet betrug der Zuwachs nach Angaben der Statistiker zumindest bis Ende November normal 6,2 und real 5,9 Prozent. Der Teil des Einzelhandels, der seine Waren vor Ort in stationären Verkaufsräumen anbietet, erzielte ein Plus von real gerade mal noch 0,9 Prozent. Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Ostwestfalen-Lippe, erklärte gestern, es würde ihn nicht überraschen, wenn die Händler hier in der Region unterm Strich durchschnittlich sogar 2018 mit einem Umsatzminus abgeschlossen hätten.

Der Handelsverband wird die endgültigen Zahlen für OWL erst im April vorlegen. Dabei sei das Jahresendgeschäft sogar positiv verlaufen. »Aber es konnte die Bilanz des gesamten Jahres mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr drehen«, glaubt Kunz.

Deutschlandweit waren die Monate April und November mit realen Zuwächsen von 1,9 bzw. 1,4 Prozent 2018 verhältnismäßig stark. Dagegen lag der Umsatz im Mai mit 1,6 Prozent deutlich niedriger als im gleichen Monat des Vorjahres.

2017 ungewöhnlich gut verlaufen

Insgesamt erwirtschaftete der deutsche Einzelhandel im vergangenen Jahr einen Umsatz von 525 Milliarden Euro. Damit erreicht der Anteil des privaten Konsums am Bruttoinlandsprodukt nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 55 Prozent. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE, hatte im Jahresverlauf sogar mit einem etwas niedrigeren Umsatzergebnis gerechnet.

Einen Zuwachs um real 2,4 Prozent erzielten nach Angaben des Statistischen Bundesamts die Apotheken und Parfümerien. Auch der Lebensmittelverkauf schlug sich überdurchschnittlich. Dagegen mussten die Kleider- und Schuhverkäufer ein Minus von real 2,1 Prozent hinnehmen. Allerdings war das Jahr 2017 nach Angaben des Textileinzelhandels auch ungewöhnlich gut verlaufen; damals hatte die Modebranche mit dem besten Umsatz seit mehr als acht Jahren abgeschlossen.

2018 litt der Textilhandel unter dem ungewöhnlich langen und heißen Sommer, in dem es die Kundschaft seltener als in den Vorjahren in die Innenstädte zog. Da halfen auch die Rabattaktionen nicht. Laut einer Marktstudie der Bielefelder Unternehmensberatung Hachmeister und Partner wurden im vergangenen Jahr nur sechs von zehn Bekleidungsartikel zum regulären Preis verkauft. Vier gingen erst stationär über den Ladentisch oder online zum Paketversand, nachdem der Verkäufer zuvor den Rotstift angesetzt hatte. Der Onlineanteil am den Modeverkäufen hat schon 2017 die Marke von 25 Prozent überschritten.

Starnberg an der Spitze

Für 2019 ist die GfK dennoch optimistisch. Insbesondere aufgrund von Lohnsteigerungen und einem stabilen Arbeitsmarkt werde sich die Kaufkraft der Deutschen pro Kopf nominal um 3,3 Prozent oder 763 Euro auf 23.779 Euro erhöhen. Dieses Geld fließe allerdings nicht nur in den Einzelhandel, sondern auch in Ausgaben für Wohnen, Freizeit und Sparen.

Die größte Kaufkraft haben laut GfK die Einwohner Hamburgs, Bayerns und Baden-Württembergs. NRW rangiert auf Platz 6. Schlusslichter sind Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Bei den Kommunen liegen die Starnberger mit 34.098 Euro pro Kopf 43 Prozent über dem Bundesdurchschnitt an der Spitze.