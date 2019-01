Von Bernhard Hertlein

Köln (WB). Die Möbelhersteller haben 2018 unter dem langen und heißen Sommer sehr gelitten. Gerettet hat sie nach ersten vorläufigen Zahlen ein »goldener Oktober«. Nach Angaben von Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Möbelindustrie (VDM), verzeichnete die Branche in diesem Monat ein Umsatzplus von 8,3 Prozent.

Nach dem sehr verhaltenen Geschäft in der Zeit davor geht Kurth davon aus, dass das prognostizierte leichte Plus von einem Prozent auf insgesamt 18 Milliarden Euro auch tatsächlich erreicht werden konnte. Im Ausland entwickelte sich der Umsatz mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent bis Ende Oktober besser als im Umsatz.

Die Küchenbranche hat sich von dem Umsatzrückgang 2017, für den insbesondere die Insolvenz von Alno verantwortlich gewesen ist, erholt. 2018 verzeichneten die Hersteller einen Anstieg von 6,2 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Im Ausland konnten sie sogar um 8,4 Prozent zulegen. Ähnlich positiv entwickelte sich das Segment Büro- und Ladenmöbel mit plus 6,5 Prozent auf knapp 3,5 Milliarden Euro.

Polstermöbelindustrie hat kein gutes Jahr

Kein gutes Jahr war 2018 für die Polstermöbelindustrie. Die deutschen Produktionsstandorte mussten einen Rückgang von 5,7 Prozent hinnehmen. Firmen mit ausländischen Werken verloren 1,7 Prozent.

Auch die Hersteller von Wohn-, Ess- und Schlafzimmermöbeln verzeichneten einen Rückgang. Nach Minus 2,6 Prozent erzielte die Branche noch knapp sechs Milliarden Euro.

Die Zahl der Betriebe ab 50 Beschäftigte ging nach einigen Insolvenzen um 2,4 Prozent auf 481 zurück. Insgesamt beschäftigt die Möbelindustrie jetzt 84.500 Mitarbeiter, 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für das Jahr 2019 verbreiten die Möbelhersteller vor der am kommenden Montag, 14. Januar, beginnenden Leitmesse IMM Cologne leichten Optimismus. Seine Prognose von plus 1,5 bis 2 Prozent bindet Kurth aber an die Voraussetzung, dass es nicht zu einem harten Brexit kommen wird.