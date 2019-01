Eine Schuhparkfiliale in Höxter. Insgesamt gibt es in OWL 19 Schuhparkfilialen. Foto: Harald Iding

Warendorf (WB/in). Die Schuhpark Fascies GmbH hat Insolvenz beantragt. Betroffen sind 89 Filialen, davon 19 in Ostwestfalen-Lippe. Beantragt wurde Insolvenz in Eigenverwaltung.

In diesem Fall läuft der Betrieb erst einmal uneingeschränkt im gewohnten Umfang weiter. »Die Geschäfte bleiben geöffnet, unsere Kunden werden auch weiterhin wie bewährt bedient«, betont der geschäftsführende Gesellschafter Bernhard Fascies gegenüber dem Fachmagazin »Schuhmarkt«.

Der Münsteraner Rechtsanwalt und Sanierungsexperte Stephan Michels wurde damit beauftragt, in dem Verfahren die Gläubigerinteressen wahrzunehmen. Die Möglichkeit, zur Restrukturierung und Sanierung erforderliche Maßnahmen eigenverantwortlich zu erarbeiten und umzusetzen, gibt es seit dem 1. März 2012.

912 Mitarbeiter beschäftigt

Bernhard Fascies war 21 Jahre alt, als er 1975 in einer alten Weberei in Warendorf sein erstes Schuhgeschäft eröffnete. Heute beschäftigt die Schuhpark-Gruppe nach Angaben von Branchenangaben 912 Mitarbeiter, davon 116 in Lager und Logistik und 33 in der Verwaltung.

»Aufgrund einer schwierigen Markt- und Wettbewerbssituation, nicht zuletzt begründet durch den heißen Sommer 2018 sowie veränderter Rahmenbedingungen wie die zunehmende Abkehr der Kunden vom stationären Geschäft zugunsten des Online-Handels, beabsichtigt das Unternehmen, sich für die Zukunft neu aufzustellen« , heißt es auf Seiten des Unternehmens. Seit kurzem hat Schuhpark auch einen eigenen Online-Schuhpark.

