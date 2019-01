Trump hatte im vergangenen Jahr erstmals an dem bei Globalisierungsgegnern umstrittenen Treffen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzelite teilgenommen. Foto: Alex Brandon

Von dpa

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump erwägt, wegen des teilweisen Regierungsstillstands in den USA seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Januar abzusagen.