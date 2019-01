Von Bernhard Hertlein

Statt Kakerlaken gibt es auf dem Messestand Vogelgezwitscher und statt des ungemütlichen Feldbettes jetzt ein komfortables Birkenstock-Bett.

Birkenstock will mit diesem ausgefallenen Ambiente demon­strieren, dass man Wert auf natürliche Materialien legt. Darüber hinaus sind Outdoor-Möbel neuerdings allgemein im Trend. Der heiße Sommer 2018, der der Branche ansonsten überhaupt nicht gut getan hat, weil die Kunden anderes zu tun hatten als sich in Möbelhäusern umzuschauen, hat das Interesse für Garten- und Terrassenmöbel noch verstärkt.

»Das Wohnzimmer wächst in den Garten«, freut sich nicht nur Dedon. Der Lüneburger Spezialist für Außenmöbel nutzt seit 20 Jahren einen besonderen Kunststoff, genannt Hularo. Die durchgefärbte Polyethylen-Faser wird auf den Philippinen in Heimarbeit zu Möbeln geflochten. Nardi, italienischer Outdoor-Möbelhersteller, knüpft mit seinem Motto »Outdoor Living« an den altvertrauten Ikea-Werbespruch an: »Wohnst du noch, oder lebst du schon?«

Am Stand von Ballerina lässt der Stuttgarter Hochschullehrer Jürgen Scheible die Drohne fliegen. Foto: Oliver Schwabe Am Stand von Ballerina lässt der Stuttgarter Hochschullehrer Jürgen Scheible die Drohne fliegen. Foto: Oliver Schwabe

Der meist genannte Frauenname auf der diesjährigen IMM Cologne wird – das kann man schon kurz nach Messeeröffnung sagen – »Alexa« sein. Kaum ein Hersteller, der »smart« sein will, kommt an Amazons virtueller Assistentin vorbei. »Alexa, macht das Licht an!« »Alexa, fahr den Rollladen herunter.« Und jetzt bei Deutschlands größtem Polstermöbel-Hersteller Himolla: »Alexa, Beine heben!« oder »Alexa, Rücken senken!«. Und schon nimmt der Sessel die gewünschte Position ein. Für die ganz entspannten Momente genügen ebenfalls zwei Worte: »Alexa, relax!«

Video-Interview mit Jan Kurth:

Ohne Zuhilfenahme von Alexa oder einem der anderen Sprachassistenten von Google, Microsoft oder Apple kommt Erpo (Ertingen) aus. Das Schwarzwälder Unternehmen bietet eine besondere Aufstehhilfe für die Generation 65 plus. Auf heimlichen Knopfdruck bewegen sich Sitz und Rückenteil des Polstersessels, bis der Besitzer fast die Senkrechtposition erreicht hat.

Trotz Digitalisierung und Smart Home sind Kabel in Wohnungen immer noch vielfältige Stolperfallen. Außerdem verhindern sie meist, dass Stehlampen flexibel von einem zum anderen Platz transportiert werden können. Der Design-Spezialist Tobias Grau (Rellingen) stellt in Köln Lampen vor, die ohne Kabel auskommen. Sie müssen nur von Zeit zu Zeit zu einer Aufladestation gestellt werden. Die Energie, die sie dort aufnehmen, reicht auch bei Volllast für mindestens zehn Stunden. Anders als das gewohnte »Standlicht« leuchten sie in der Zwischenzeit da, wo sie benötigt werden.

Die südbadische Firma Erpo macht das Aufstehen aus dem Polstersessel leicht. Foto: Oliver Schwabe Die südbadische Firma Erpo macht das Aufstehen aus dem Polstersessel leicht. Foto: Oliver Schwabe

In Abwesenheit der großen deutschen Hausgerätehersteller Bosch Siemens (BSH) und Miele zeigt der größte chinesische Konkurrent Haier auf der parallel zur IMM Cologne stattfindenden Küchenmesse »Living Kitchen«, was er an »smartem« Knowhow entwickelt hat. In den besonders großvolumigen Kühlschränken des Unternehmens gibt es mehrere Fächer und Schubladen, die je nach Inhalt variabel heruntergekühlt werden können. Wer will, kann sich das Innere auch per Videokamera nach Außen übertragen lassen. Geht ein Produkt zur Neige, wird auf Wunsch online nachbestellt. Dabei können Alexa oder ein anderer Sprachassistent behilflich sein, müssen es aber nicht. Es geht nach Aussage von Haier-Geschäftsführer Thomas Wittling auf Wunsch auch vollautomatisch.

Sie mutet an wie Science-fic­tion, wird aber nach Ansicht des Rödinghausener Küchenherstellers Ballerina schon in absehbarer Zukunft Wirklichkeit sein: die Tablett-Drohne. Online auf dem in die Arbeitsplatte integrierten Touchscreen oder per Sprachassistent bestellt, soll sie frische Zutaten oder auch die fertige Pizza auf dem Luftweg vom Supermarkt oder Restaurant nach Hause bringen. Zur weiteren Entwicklung arbeitet Ballerina mit dem Lieferdienst www.bringmeister.de zusammen. Verschmutzte Hände? Macht nichts. Der Touchscreen soll trotzdem funktionieren.