Hackerangriffe und sonstige IT-Unfälle belegen in dem neuen «Risikobarometer» der Allianz sogar erstmals gemeinsam mit Betriebsunterbrechungen den Spitzenplatz. Foto: Nicolas Armer

Von dpa

Hackerangriffe machen wöchentlich Schlagzeilen. In der Gefahreneinschätzung von Unternehmen stehen Cyberrisiken in einer neuen Umfrage der Allianz mit an erster Stelle. Doch der erwartete Run auf die Cyberversicherung ist bislang ausgeblieben.