Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche (AMK), zählte gestern auf, was die smarte Küche schon kann: Backöfen lassen sich per App steuern. Kameras im Kühlschrank zeigen auf dem Smartphone den Bestand an Lebensmitteln. Auf Wunsch können sich Köche das Rezept inklusive Videoanleitung auf die Arbeitsplatte projizieren lassen. Fehlt eine Zutat, genügt ein Hinweis an Alexa, und schon geht der Bestellung an ein Lebensmittelgeschäft.

Kamerasensoren sorgen für eine stets perfekte Ausleuchtung. Die Istanbuler Firma Silverlit integriert darüber hinaus ein hochwertiges Soundsystem, natürlich mit Zugriff auf Spotify, und die Steuerung für eine Klimaanlage, so dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch dann auf Normalniveau bleiben, wenn das Nudelwasser kocht und das Fleisch schon heftig brutzelt.

Als nächsten Schritt erwartet Irle, dass die Dunstabzugshaube der Zukunft die Aufgabe der Klimaanlage übernehmen wird, indem sie mit den – natürlich variablen – Induktionskochfeldern kommuniziert. Das i-Tüpfelchen für die Küche der Zukunft setzt derzeit der Rödinghausener Küchenhersteller Ballerina, indem er Essenszutaten durch eine Drohne einfliegen lässt. Dabei könnte sie auch gleich das komplette Essen bringen.

Die Minimalistische Küche

In diesem Fall bräuchte es statt der heute üblichen Statusküche vielleicht nur irgendwo in der Wohnung zusätzlich zu den Sitzgelegenheiten einen Herd und eine kleine Spüle. Diese Auffassung vertritt das australische Designerpaar Joel und Kate Booy (Truly Truly). Sie erhielten in diesem Jahr den traditionell von der Kölner Messe vergebenen Auftrag, an einem Stand – genannt »Das Haus« – ihre Vision vom »Wohnen der Zukunft« darzulegen. Joel und Kate Booy glauben, dass nicht nur immer mehr Mauern aus den Wohnungen verschwinden, sondern dass die Lebensbereiche auch sonst zusammenwachsen. Dabei spielen smarte Internetleistungen nur eine untergeordnete Rolle.

Kochevents

Dass Bringdienste – vielleicht sogar Drohnen – einmal die Küche überflüssig machen könnten, hält Lars Bopf, Chef des größten deutschen Küchenherstellers Nobilia in Verl, für höchst unwahrscheinlich. Zwar stimme es, dass das tägliche Kochen zu Hause immer mehr aus der Mode komme. Umso größeren Zulauf hätten aber Wochenendköche, die das gemeinsame Essen zu einem Erlebnis machten. Ihre Ansprüche an moderne Küchen seien hoch.

Die Outdoor-Küche

Nicht smart, sondern zünftig sind die Küchen des vor einem Jahr gegründeten Bünder Start-ups »Burnout«. Die siebenköpfige Männergruppe um Thomas Pabst, Daniel Joachimmeyer und den Marketing-Fachmann Tobias Heyer (Hoch 5) war es, leid, ihrem Hobby, dem Draußengrillen, nur in der warmen Jahreszeit nachkommen zu können. Also machten sie sich daran, eine Outdoor-Küche zu entwickeln, die das ganze Jahr im Freien bleiben kann. Da Holz bei Feuchtigkeit aufquillt, entschied man sich für Edelstahl und Kunststoffplatten aus Polypropylen, die zusätzlich gegen UV-Licht unempfindlich sind und ihre Farbe auch nach Jahren behalten. Dabei kooperiert Burnout mit mehreren Zulieferern, darunter dem Beschlaghersteller Hettich, dem Kunststofffolien-Hersteller Renolit und Rehau. Ganz billig ist die Outdoor-Küche, die ausschließlich über den Fachhandel verkauft wird, nicht: 5000 Euro muss der Käufer mindestens investieren, in der teureren Variante aber auch schon 15.000 Euro. Letzteres ist ungefähr das Doppelte, was der Deutsche 2018 nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung für eine normale Einbauküche ausgegeben hat. Unterstützung auf der Messe erhält Burnout in diesen Tagen von Klaus Breinig, dem amtierenden Grillweltmeister aus Kassel.