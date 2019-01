Ein Model präsentiert bei den Bielefelder Werkstätten den Sessel »Daron«. Sitzkomfort: sehr weich. Die Zielgruppe 50 plus kann sich so »jünger« einrichten. Foto: Oliver Schwabe

Von Paul Edgar Fels

Köln/Bielefeld (WB). Alle zwölf bis 15 Jahre kaufen sich die Verbraucher in Deutschland neue Polstermöbel. Dann haben sie sich an ihren alten meist satt gesehen. Wer nach einem neuen Sofa oder Sessel sucht, hat mehr denn je die Qual der Wahl. Neue Trends zeigt die Möbelmesse in Köln.

Bielefelder Werkstätten

Eine nicht unwesentliche Rolle spielen dabei auch Unternehmen aus Ostwestfalen. Die zur JAB Anstoetz-Gruppe gehörenden Bielefelder Werkstätten (BW, 130 Mitarbeiter) zeigen zwei Neuheiten: Zum einen das Sofa »Eternity«, das Funktionalität und Wohnlichkeit zu vereinen versucht. »Die Sitzfläche kann um 90 Grad gedreht werden«, sagt BW-Prokurist Andreas Seufferle. »Dadurch erhält man eine Fußablage, wobei die Armlehne erhalten bleibt«. Auch die Rückenlehne könne weiter ausgeklappt werden. »Es gibt eine Menge Funktionalität«, sagt Fachmann Seufferle. »Dabei geht es uns aber nicht darum, Sitzmaschinen zu anzubieten, sondern wohnliche Designmöbel.« Verbraucher müssen dafür etwas tiefer in die Tasche greifen – ein Zweisitzer in Leder kostet rund 5500 Euro.

Neu ist auch der Sessel »Daron«, der auf den ersten Blick so gar nicht in das eher »formal korrekte« Design der BW-Möbel passt. »Aber unsere Zielgruppe 50 plus will sich heute eben jünger einrichten«, erläutert Seufferle. Der Sessel verfüge daher auch über eine legere Polsterung. Das heißt: Stoff oder Leder sind sehr weich. Eine Einladung zum Relaxen, wie der Experte betont. Ab 1800 Euro müssen Käufer zahlen.

Cor

Auch der Markenhersteller Cor aus Rheda-Wiedenbrück (220 Mitarbeiter) setzt auf noch mehr Gemütlichkeit. »Avalanche« – auf Französisch Lawine – heißt das neueste Sofaprogramm. »Der Besitzer soll geradezu mit Gemütlichkeit überrollt werden«, erklärt Marketing-Chef Berthold Strüve. Natürlich lässt sich auch die Rückenlehne klappen – getrennt auf der rechten und linken Sofaseite.

Neues Stuhlprogramm »Alvo« bei Cor mit dessen Chef Leo Lübke (links) und Marketingleiter Berthold Strüve. Hier wird der Stuhl fast schon zum Sessel. Foto: Edgar Fels Neues Stuhlprogramm »Alvo« bei Cor mit dessen Chef Leo Lübke (links) und Marketingleiter Berthold Strüve. Hier wird der Stuhl fast schon zum Sessel. Foto: Edgar Fels

Sessel oder Stuhl – diese Frage kann sich der Betrachter beim Sitzmöbel »Alvo« stellen. In einer Schale aus Kunststoff ist das herausnehmbare Sitzpolster befestigt. Die Gestelle gibt es in Holz, Metall, Drahtgeflecht oder als Säulenfuß. Preis: ab 1000 Euro.

Wirtschaftlich ist das Jahr 2018 für Cor gut gelaufen. Das für seinen Sofa-Klassiker »Conseta« bekannte Unternehmen setzte 39,6 Millionen Euro um – ein Plus von zwei Prozent zum Vorjahr.

Violetta und Sudbrock

Mit dem Polstermöbelspezialisten Violetta (Spenge, 50 Mitarbeiter) und dem Möbelhersteller Sudbrock (Rietberg, 100 Mitarbeiter) teilen sich zwei kleinere OWL-Unternehmen in Köln einen Messestand. »Wir können jetzt ganze Wohnbilder zeigen«, stellt Theres Sudbrock heraus. Die von ihr und ihrem Mann geführte Firma zeigt neben Sideboards (etwa in Keramikoptik) unter anderem einen hochwertigen Kleiderschrank. Der Clou: Die Kleiderstangen sowie Schubkästen sind geräuschdämmend mit Stoff ummantelt. Theres Sudbrock: »Mit der Luxusausstattung kommen wir dem Bedarf auf dem russischen Markt nach.«

Impressionen von der Möbelmesse »IMM Cologne 2019« Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe, Paul Edgar Fels und Bernhard Hertlein

»Alles, was bequem ist.« So lautet der Leitsatz von Thomas Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter von Violetta. »Die Polstermöbel werden mehr und mehr ein intimer Platz für Familien – zum Liegen und Chillen«, sagt er. Das repräsentative Sitzen sei nicht mehr gefragt. Schmidt: »Das spielt sich am Tisch ab. Dafür haben wir Dining-Sofas im Programm. Violetta ist zuletzt stark gewachsen. Von 30 Mitarbeitern im Jahr 2014 auf heute 50. »Wir konnten viele Mitarbeiter von Frommholz nach dessen Insolvenz übernehmen.« Und die Polstermöbel aus Spenge gehen in alle Welt, betont Schmidt.