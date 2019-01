Von Bernhard Hertlein

Köln/Lauenförde (WB). »F 51« ist der Name eines Sessels. Berühmt wurde er, weil er im Direktorenzimmer von Bauhausgründer Walter Gropius (1883-1969) in Weimar stand. Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum bringt Tecta eine von der Möbeldesignerin Katrin Greiling (40) überarbeitete Version heraus.

Auffällig an der Reedition ist die Farbgestaltung. Den »F 51« gibt es in der neuen Ausgabe in mehreren Farbkombinationen, darunter auch in Grün. »Dass Gropius Grün abgelehnt hat, wusste ich bei der Abgabe des Entwurfs gar nicht«, berichtet Greiling am Tecta-Stand auf der IMM Cologne. »Aber ein bisschen Provokation tut denen, für die jede kleine Abweichung vom Original eine Sünde ist, gar nicht schlecht.«

Der Kölner Messestand von Tecta steht aktuell ganz im Zeichen des Jubiläums. Mehr als 30 originalgetreue Bauhaus-Möbel umfasst das Programm des mittelständischen Unternehmens. Dazu zählen neben dem »F 51« weitere Klassiker, darunter unter anderem Erich Brendels Teetisch »M 10«, Marcel Breuers Clubsessel »D 4«, El Lissitzkys Sitzmöbel »D 61«, die Tischleuchte »L 25« von Gerrit Rietveld und der Kragstuhl »B 42« von Mies van der Rohe. Das gesamte Programm läuft 2019 unter dem Titel »Bauhaus – Nowhaus«.

Tecta ist 1956 in Lauenförde bei Holzminden von dem Architekten Hans Könecke gegründet worden. 1972 übernahmen Werner Bruchhäuser und sein Sohn Axel Tecta. Ihr Betrieb in Güstrow in der DDR war im gleichen Jahr zwangsweise in einen Volkseigenen Betrieb (VEB) umgewandelt worden.

Seit 2016 steht Werner Bruch­häu­sers Enkel Christian Drescher an der Spitze von Tecta. Gefertigt wird bis heute ausschließlich am Standort Lauenförde in einer eigener Tischlerei, Schlosserei, Polsterei und Flechterei. Tecta beschäftigt 35 bis 40 Mitarbeiter.

Am Ort befindet sich seit 1976 auch das Deutsche Kragstuhl-Museum. Tecta hat hier mehr als 1000 Exponate zusammengetragen, um die Zeitgeschichte des Sitzens darzustellen. Im Mittelpunkt steht natürlich die Entwicklung des »hinterbeinlosen Stuhls« von der starren Krag-Konstruktion bis zum angenehm federnden Freischwinger.

Der ursprüngliche Entwurf für den würfelförmigen »F 51« von Walter Gropius entstand in den Jahren 1922/1923. Typisch auch hier: die Kragkonstruktion. Voraussetzung dafür, dass Reeditionen mit dem offiziellen Bauhaus-Logo Oskar Schlemmers aus dem Jahr 1922 werben dürfen, ist eine Genehmigung durch das Bauhaus-Archiv in Berlin. Dafür muss sich der Hersteller exakt an die Proportionen der Bauhaus-Originale halten. Tecta steht in dieser Tradition in einer Reihe mit dem italienischen Möbelhersteller Cassina und Knoll International (USA).

Aus der Sicht Katrin Greilings, die von 1998 bis 2005 in Schweden Tischlerin gelernt und dort auch Möbeldesign und Innenarchitektur studiert hat, sind die Deutschen beim Möbeleinkauf eher konservativ: »Heimische junge Designerinnen und Designer haben es schwer.« Immerhin könne das Bauhaus-Jubiläum dazu beitragen, die Vorbehalte gegen frisches Design aus dem eigenen Land aufzuweichen, sagt Katrin Greiling.