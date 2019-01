Von Oliver Horst

»Die Branche befindet sich durch den Onlinehandel in einem Strukturwandel, der weiter an Geschwindigkeit zugenommen hat«, sagt EK-Vorstandschef Franz-Josef Hasebrink. »Die Erosion in der Handelslandschaft macht eine Neuausrichtung unumgänglich. Diese Situation bietet aber auch Chancen.« Den 4000 Handelspartnern mit 6000 Verkaufsstellen bietet der Dienstleister immer mehr digitale Werkzeuge an.

Das im Herbst 2018 freigeschaltete Kiosk-System nutzen bereits 160 Händler. Sie haben damit online Zugriff auf den gesamten Warenbestand der EK – 42.000 Artikel von der Waschmaschine über Mode bis hin zum Babyspielzeug. Über diese »verlängerte Ladentheke« kann der Händler das gewünschte Produkt für den Endkunden in sein Geschäft oder direkt nach Hause liefern lassen.

Zu den Zukunftsprojekten zählen zudem Onlineshops wie Spiel&Spaß oder Happybaby, die zu Händlerplattformen entwickelt werden sollen. Beim Spiel&Spaß-Shop hat EK im laufenden Jahr 300.000 Euro umgesetzt, 465.000 Nutzer und mehr als eine Million Seitenaufrufe gezählt, sagt die für Digitalisierung zuständige Vorständin Susanne Sorg. Die ersten Händler seien jetzt aufgeschaltet worden. Das Bielefelder Spielwarengeschäft Bökenkamp habe im Weihnachtsgeschäft bereits sehr gute Erfahrungen mit dem Marktplatz gemacht und Umsätze getätigt. Entsprechende Portale sollen bis Sommer auch für Elektrogeräte und Haushaltswaren folgen.

Effizienzpotenziale sollen gehoben werden

Eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung soll aber vor allem die Analyse von Geschäftsdaten spielen – und den EK-Händlern entscheidende Vorteile im Wettbewerb bringen. »Daten aus den Kassensystemen unserer Händler werden dafür angereichert mit Branchendaten oder auch dem Wetter«, sagt Sorg. Jeder Händler könne dann in Echtzeit auf Knopfdruck sehen, was sich bei ihm wann gut oder schlecht verkaufe und wie er im Branchenvergleich dastehe. Sorg spricht von einem wichtigen Hilfsmittel zur Steuerung des Geschäfts, etwa zur Sortimentsoptimierung.

Das System wird seit fast zehn Jahren von inzwischen mehr als 200 Modehändlern mit 400 Filialen in den Niederlanden genutzt. Jetzt soll es bei bis zu 700 EK-Modehändlern in Deutschland zum Einsatz kommen. Sorg: »Die Ware ist das eine, digitale Daten werden aber immer wichtiger werden.«

Herzstück für die digitale Transformation soll die Plattform Eres werden, die bislang 20 EK-Händler nutzen. Bis 2023 sollen 400 angeschlossen sein. »Die Zukunft ist digital. Wir bringen den stationären Händler zum Kunden, nicht mehr andersrum«, sagt Sorg.

Um sich auf die neuen Services zu fokussieren, bündele EK Kräfte, sagt Hasebrink. Im klassischen Geschäft des Einkaufsverbands sollen Effizienzpotenziale gehoben werden. So wurde die Zusammenlegung von drei der bislang acht Bereiche beschlossen: »Family« (Spielwaren und Babybedarf), »Comfort« (Elektrogeräte) und »Living« (Geschenkartikel, Haushaltswaren und Gartenmöbel). Die Leitung des neuen Gesamtbereichs übernimmt Jochen Pohle, seine bisherigen Bereichsleiter-Kollegen Stefan Vogel und Lutz Burneleit verlassen EK.

Weiter 800 Mitarbeiter

Auch in der Belegschaft gibt es Bewegung. Die Mitarbeiterzahl liegt unverändert bei 800, die Hälfte davon arbeitet in Bielefeld. Die neue Abteilung Digital Service wird aber durch interne Umbesetzung oder Neueinstellung bei Nichtbesetzung frei werdender Stellen in anderen Bereichen sukzessive aufgestockt und zählt inzwischen 50 Beschäftigte.

Während der Einzelhandel in Deutschland seine Umsätze 2018 um rund 1,5 Prozent gesteigert hat, sanken die Erlöse der EK-Gruppe um 10 Millionen oder 0,4 Prozent auf 2,429 Milliarden Euro. Rund 500 Millionen entfallen auf den Bereich Mode. Die Zahl der Mitglieder des genossenschaftlich organisierten Eeinkaufsverbands ging von 2130 auf 2061 zurück. An sie sollen – wie im Vorjahr – 23 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Angesichts des Marktumfelds sei die wirtschaftliche Entwicklung zufriedenstellend, sagte Finanzvorstand Martin Richrath.