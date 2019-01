Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat erneut nachgegeben. Der deutsche Leitindex verlor am Nachmittag 0,39 Prozent auf 11.092,70 Punkte. Börsianer sprachen von Zurückhaltung der Anleger vor dem Start an der Wall Street. Dort waren die Börsen am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen.