Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Mit dem Sprung über 11.400 Punkte hat der Dax am Mittwoch ein Jahreshoch erreicht. Er stieg in der Spitze bis auf 11.437 Zähler und beendete den Handel mit plus 0,82 Prozent auf 11.401,97 Punkten.