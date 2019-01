Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem neuerlichen Kurssprung vom Freitag haben Anleger am Montag erst einmal Luft geholt. Der Dax fiel am frühen Nachmittag um 0,41 Prozent auf 11.235,14 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,61 Prozent auf 23.677,65 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,65 Prozent im Minus. Gleichzeitig wurde auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag schwach erwartet.

Unter den Einzelwerten kletterten die Aktien von Thyssenkrupp an der Dax-Spitze um 1,4 Prozent. Konzernchef Guido Kerkhoff verteidigte in einem Interview die geplante Aufspaltung in zwei Teile, die den Industriekonzern «schneller und agiler» machen solle. Einem Verkauf der Aufzugssparte erteilte er dabei eine Absage.

Titel der Deutschen Bank traten etwa auf der Stelle. Bei dem Frankfurter Bankhaus schwelen weiter Spekulationen um eine höhere Beteiligung des Emirats Katar, das derzeit gut 6 Prozent hält. Dies hatte den Titeln am Freitag aber letztlich schon um gut 4 Prozent nach oben verholfen.

Dagegen scheint eine Rally bei den RWE-Aktien nach dem angekündigten deutschen Kohleausstieg vorerst auszulaufen. Am Montag lagen die seit Mittwoch um fast 9 Prozent gestiegenen Papiere des Versorgers moderat mit 0,3 Prozent im Minus. Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen.

Nach einer negativen US-Gerichtsentscheidung sackten Morphosys-Papiere am MDax-Ende um nahezu 8 Prozent ab. Eine klar positive Ausnahme im MDax waren 1&1 Drillisch mit einem Anstieg um 2,2 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,05 Prozent am Freitag auf 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 142,09 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,24 Prozent auf 164,80 Punkte.

Der Euro entwickelte sich mit zuletzt 1,1418 US-Dollar solide im Vergleich zur US-Währung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1346 Dollar festgesetzt.