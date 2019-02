Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Mittwoch im Plus gehalten. Nachdem der deutsche Leitindex am Vormittag ein Jahreshoch von knapp 11.414 Punkte erreicht hatte, ließ der Schwung zuletzt wieder etwas nach.