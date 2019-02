Von dpa

Zuletzt stand der deutsche Leitindex 1,02 Prozent höher bei 11.018,10 Punkten. Beim MDax als Index für die mittelgroßen Unternehmen gab es ein Plus von 1,10 Prozent auf 23 461,06 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg ebenfalls um gut 1 Prozent.

Rückenwind gaben dem Markt die Vorgaben aus Übersee. In den USA hatten die Börsen am Freitag ihre Verluste gegen Handelsende reduziert. In China gab es an den Handelsplätzen nach einer feiertagsbedingt mehrtägigen Pause zum Wochenstart kräftige Gewinne.

Für echte Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China ist die Zeit aber noch nicht gekommen: Eine US-Delegation mit dem Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer wird erst am Donnerstag zu zweitägigen Gesprächen nach Peking reisen.

Im Hinterkopf haben die Anleger zudem einen erneuten Regierungsstillstand in den USA. Im Streit um die Finanzierung einer von US-Präsident Donald Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko wachsen die Sorgen vor einem erneuten «Government Shutdown».

Weit vorne im Dax kletterten die Papiere der Deutschen Post um 2,7 Prozent nach einem Bericht, wonach die Bundesregierung mehr Spielraum für Preiserhöhungen bei Briefporto schaffen will.

Spannend bleibt auch die Kursentwicklung bei Wirecard. Nach ihrem erneuten Kursrutsch am Freitag um mehr als 12 Prozent waren sie an diesem Montag nun mit plus 2 Prozent unter den Top-Werten im Dax. Der Kurs hatte in der vergangenen Woche nach Berichten der «Financial Times» zu internen Untersuchungen rund um angebliche Bilanzierungsverstöße eines Mitarbeiters in Singapur deutlich gelitten. Wirecard hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Mit Blick auf die Berichtssaison verarbeiteten die Anleger am Montag die endgültigen Zahlen von Carl Zeiss Meditec. Gute Geschäfte in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Südeuropa hatten das Wachstum zum Start ins neue Geschäftsjahr 2018/19 angetrieben. Die Anteile des Medizintechnikers stiegen um 0,6 Prozent auf knapp 82 Euro.

Bankenwerte notierten europaweit sehr fest. Im Dax gewannen Deutsche Bank als bester Wert 2,8 Prozent. Im MDax legten an der Index-Spitze die Titel der Commerzbank um 4,3 Prozent zu.

Sehr schwach mit minus 5,7 Prozent zeigten sich im Nebenwerte-Index SDax die Borussia-Dortmund-Papiere. Nach dem Unentschieden am Wochenende und dem Sieg des FC Bayern schmilzt der Vorsprung der Westfalen in der Liga-Tabelle etwas zusammen. Die Aktien des Autozulieferers Leoni weiteten ihre hohen Freitagsverluste um fast 7 Prozent aus, womit sie das SDax-Schlusslicht waren.