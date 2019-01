Der IT-Techniker – im Neben­beruf Hobbybrauer – meint, der Begriff »Felsquellwasser« werde nicht als Herkunftshinweis für Bier, sondern lediglich in Bezug auf einen Inhaltsstoff ­benutzt. Der Begriff »Felsquellwasser« sei rein beschreibend für den Inhaltsstoff Wasser, das nach deutschem Reinheitsgebot neben Gerste, Hopfen und Hefe im Bier enthalten sein dürfe. Ein Bier mit dem Namen »Felsquellwasser« werde von der Krom­bacher-Brauerei ja gar nicht vertrieben. Deshalb sei die Wort­marke zu löschen, weil sie über einen Zeitraum von fünf Jahren – das ist die sogenannte Benutzungsschonfrist – nicht genutzt worden sei.

Vor neun Jahren hatte sich die Krombacher- Brauerei mit Sitz in Kreuztal im Siegerland die Wortmarke »Felsquellwasser« im deutschen Marken­register eintragen lassen. Ihr Bier bewirbt sie damit, dass es »mit Felsquellwasser gebraut« werde und dieses »Felsquellwasser« dem Pilstrinker ein »unverwechselbares Geschmackserlebnis« verschaffe. Zudem werde das deutsche Reinheitsgebot von 1516 eingehalten.

Das Oberlandesgericht Hamm verhandelt an diesem Donnerstag über den Streit. In erster Instanz hatte der Hobbybrauer vor dem Landgericht Bochum Recht bekommen. Das Landgericht teilte die Auffassung des Klägers und verurteilte die Brauerei am 23. November 2017 zur Einwilligung in die Löschung der Wortmarke »Felsquellwasser«. Gegen dieses Urteil wendet sich nun die Krom­bacher-Brauerei mit ihrer Berufung, mit der sie weiterhin die Abweisung der Klage verlangt, teilte das Oberlandesgericht Hamm gestern mit.