Nach Alexa ist Google Home der meistverbreitete Sprachassistent in Deutschland. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld/Herford (WB). »Voice Banking« macht es möglich: Sprachassistenten wie Google Home nennen auf Nachfrage den aktuellen Kontostand. Künftig sollen sie zum Beispiel auch Geldüberweisungen per Sprachbefehl ausführen.

Vorreiter in OWL sind die Sparkassen Bielefeld und Herford, deren Angebote gerade online gegangen sind. Zum Start beschränkt es sich auf die Abfrage von Kontoständen und Umsätzen sowie auf die Vereinbarung von Rückruf- und Gesprächsterminen. Geplant ist nach Angaben des Bielefelder Sparkassen-Chefs Michael Fröhlich, dass die Kunden künftig ihrem Google Home auch Überweisungen diktieren können. Noch unklar ist, wann das Angebot auch für die Besitzer anderer Sprachassistenten wie vor allem Amazons Echo (Alexa) eingeführt wird. Dies werde aber vermutlich bald geschehen, sagt der Sprecher der Sparkasse Herford, Peter Platz.

David Riechmann, Finanzexperte der NRW-Verbraucherzentrale in Düsseldorf, sieht im »Voice Banking« ein innovatives Zusatzangebot. Voraussetzung sei aber Datensicherheit. Kundendaten dürfen nach der Spracheingabe nur verschlüsselt weitergegeben werden. Bei Überweisungen sei das Sicherheitsrisiko noch einmal höher. Im Übrigen müsse der Kunde selbst darauf achten, dass niemand mithöre, wenn er seine Code-Nummer eingebe.

In Bielefeld und Herford für Onlinekunden kostenlos

Die Verifizierung erfolgt bei Google Home bei Anmeldung mittels eines mit dem Kunden vereinbarten vier- bis 16-stelligen Zahlencodes. Fröhlich: »Die Daten werden sofort verschlüsselt und verlassen nicht den Geltungsbereich der EU-Datenschutzverordnung.« In Bielefeld wie in Herford ist »Voice Banking« für die Onlinekunden der Sparkassen kostenlos.

Bei der größten OWL-Sparkasse in Paderborn-Detmold hieß es am Donnerstag, man diskutiere über die Einführung und stehe mit den Pilot-Instituten im Austausch. Die Verbund-Volksbank OWL und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh beteiligen sich an einer bundesweiten Kooperation der Genossenschaftsbanken mit Google-Konkurrent Alexa. Mit dem »VR Voice Assistant« lassen sich aber bislang nur allgemeine Angaben wie Adresse, Öffnungszeit oder die Funktion der TAN abfragen.

Die Deutsche Bank nutzt beim Mobile Banking über das Apple iPhone die Spracheingabe von Siri. Weitere Nutzungen im Rahmen von »Voice Banking« würden diskutiert, heißt es. Das Gleiche gilt für die Commerzbank. Nur einige Direktbanken wie Comdirect starteten noch vor den OWL-Sparkassen erste Angebote mit »Voice Banking«.

Als weiteres Digitalprojekt bieten immer mehr Institute Speichervolumen für private Daten an.