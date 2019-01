Das Verarbeitende Gewerbe in Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 rund 729.000 Tonnen Süßwaren im Wert von drei Milliarden Euro hergestellt. Foto: dpa

Düsseldorf /Köln (epd). Das Verarbeitende Gewerbe in Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 rund 729.000 Tonnen Süßwaren im Wert von drei Milliarden Euro hergestellt.

Wie das statistische Landesamt am Freitag anlässlich der am Sonntag startenden Internationalen Süßwaren-Messe in Köln mitteilte, stieg die Produktionsmenge gegenüber dem Vorjahr damit leicht um 0,9 Prozent.

Die Absatzmenge legte um 4,5 Prozent zu. Für die Statistik wurden die Daten von 43 Betrieben mit 20 oder mehr Beschäftigten ausgewertet, Dauerbackwaren wurden nicht berücksichtigt.

Von Januar bis September 2018 stellten 46 nordrhein-westfälische Betriebe rund 531.000 Tonnen Süßwaren mit einem Wert von 2,1 Milliarden Euro her. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete dies sowohl einen Rückgang bei der Produktion (minus 0,7 Prozent) wie auch beim Absatzwert (minus 1,1 Prozent).