Düsseldorf/Herford (WB/in). »In einem Jahr, in dem die Bekleidungsbranche viele Rückschläge hinnehmen musste, ist ein leichtes Plus fast schon ein Erfolg«, sagte Michael Horst, Geschäftsführer für Produkt und Vertrieb bei Brax, am Samstag am Rande der Modeordermesse cpd. Das Herforder Modeunternehmen konnte 2018 seinen Umsatz um 1,2 Prozent auf 318,1 (Vorjahr: 314,3) Millionen Euro steigern.