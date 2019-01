Von Bernhard Hertlein

Düsseldorf (WB). Gutes kommt nicht so schnell aus der Mode. Einige Trends aus der aktuellen Saison werden auch im Herbst/Winter 2019/2020 modern sein. Das gilt zum Beispiel für Karos, von deren Erfolg einige Hersteller so überrascht wurden, dass ihre Ware teilweise »out of Stock« war, also nicht verfügbar. Vorherrschender Eindruck beim Rundgang unter OWL-Ausstellern auf der Modemesse cpd: eher Evolution als Revolution.

Leicht und leger

Modemesse CPD in Düsseldorf Fotostrecke

Foto: Bernhard Hertlein

Dabei mögen es manche Ältere vielleicht schon als Revolution empfinden, dass Business-Kleidung heute nicht mehr zwangsläufig unbequem sein muss. Auch wenn manche Joggpants im Büro vielleicht für übertrieben halten: Der Trend zu leichter und lässigerer Kleidung hält an. Da ist zum Beispiel dieser fließend leichte Plisseerock, mit dem Gerry Weber ab Juli/August in die Geschäfte kommen wird. Nicht ganz so leger kommen die Damen-Hosenzüge daher, von denen es auch eine größere Auswahl geben wird.

Hinsichtlich der Herrenhosen fiel schon auf der »Pitti Uomo« kürzlich in Florenz eine starke Präferenz für Cord auf. Auch Woll- und Flanellhosen sind von Natur aus bequemer als der allerdings unverwüstliche Denim, aus dem die Jeans geschneidert werden. Bei den Damen setzen die Modemacher auch Sieben-Achtel-Länge, nicht mehr hauteng und zudem unten leicht ausgestellt.

Karos, Karos, Karos

Klein kariert oder groß kariert; durch dicke Streifen oder dünne Fäden getrennt; einfache Vichys oder Glenchecks, Hahnentritt, Prince of Wales oder noch ganz andere traditionelle oder neue Formen: Hauptsache, Karo. Und so finden sich die Karos auf Röcken und Hosen, auf Hemden und Blusen, Jacken und Blazern: Die neunziger Jahre feiern ein Comeback. Ob sich die Kunden an den Karos nicht irgendwann satt sehen werden? Sicher. Aber die Modemacher sind bei den Damen wie auch bei den Herren überzeugt, dass dies zumindest in diesem Jahr noch ausgeschlossen ist.

Wildkatze und Schlange

Echtes Fell ist zwar aus der Mode, nicht aber gedruckte Tierhaut-Designs. Der Leopard ist derzeit bei den Modemachern und Käuferinnen besonders beliebt, strahlt er doch Gewandtheit, Wildheit und Erotik aus. An zweiter Stelle bei den sogenannten Animal Prints arbeitet sich die Schlange langsam nach vorn. Normalerweise bevorzugen die »Leos« Farbtöne zwischen Gelb, Braun und Ocker. Es kann aber auch schick aussehen, das Leopardenmuster auf Knallrot zu drucken, wie es die zur Gerry Weber AG gehörende Modemarke Taifun auf der cpd tut. Der Schlangenprint bevorzugt Schwarz auf Weiß, gegebenenfalls auch mal Olive. Der Animal-Look macht übrigens auch vor Taschen, Schals und sogar Schuhen nicht halt. Florale Motive, also Blumen, Palmen und andere Pflanzen gibt es zwar noch; sie sind im Herbst aber eindeutig auf dem Rückzug.

Rot, Gelb, Blau

Fast alle Hersteller haben sich vorgenommen, ihre Kollektion stärker danach auszurichten, welches Wetter im jeweiligen Monat zu erwarten ist. Sie haben erkannt, dass die Kundschaft keine Winterkleidung kauft, wenn draußen noch Temperaturen von über 20 Grad herrschen. Da muss es nicht verwundern, dass die Herbst/Winter-Saison 2019, die in Deutschland traditionell schon im späten Juli und August beginnt, diesmal auch farbenprächtiger startet als in früheren Jahren.

Rot war schon 2018 im Trend. Die Farbe wird es nach Ansicht der ostwestfälischen Modedesigner auch 2019 sein. Knallrot wie die Tomate oder auch etwas dunkler wie eine Chili erfreut sie sich bei den Modeschöpfern großer Beliebtheit. Rosa dagegen wird auf der hellen Seite der Rot-Skala weitgehend durch das von Pantone zur Trendfarbe 2019 erkorene, dezente Living Coral abgelöst. Auf der anderen Seite neigt sich die Waage von Bordeaux zu noch dunkleren Rot-Tönen, die fast schon ins Kastanien- oder Rost-Braun abdriften.

Auffällig großer Beliebtheit erfreut sich auf der cpd auch die Farbe Meadowlark, ein kühles Sonnen- oder auch Sonnenblumen-Gelb. Es löst das Zitronengelb der Frühlingskleidung ab. Hinzu kommen zum Beispiel bei Gerry Weber und bei Brax im Jahresverlauf auch etwas dunklere Varianten: Honig, Kurkuma und auch wieder Senf. Als Farbe für Outdoor-Jacken ist Gelb übrigens auch für Männer nicht tabu.

Blau hat seit jeher den Ruf, royal zu sein. Im Malkasten hieß es »Königsblau«, bei Pantone als trendiger Ton 2019 »Princess Blue«. Diese Farbnuance hat eine besondere Strahlkraft. Hinzu kommen im Blauspektrum bei Pantone das sehr helle »Little Boy Blue« und das dunkle »Nachtblau«.

Pantone heißt ein international verbreitetes Farbsystem, das hauptsächlich in der Grafik- und Druckindustrie eingesetzt wird. Es ist 1963 vom US-Unternehmen Pantone LLC entwickelt worden.