Die Luftverschmutzung ist an vielen Stellen hoch in NRW-Städten. Zu hoch - der EU-Grenzwert wird seit Jahren nicht eingehalten. Was tun? Fahrverbote, ordneten Gerichte für einige Städte an. Bloß nicht, monierten Kommunalvertreter - und bekommen nun Rückenwind vom Bund.