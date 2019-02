Überdacht werde auch die geplante Ausweitung der Mitnahme- und Lieferangebote. Ziel sei unter anderem, die Wartezeiten für Gäste zu verringern, teilte das Kölner Unternehmen am Samstag mit. Arbeitsplätze stünden nicht im Fokus, sagte eine Sprecherin. Das einzige Vapiano-Restaurant in OWL ist in Bielefeld.

29,6 Millionen Euro Nettoverlust

Vorstandschef Cornelius Everke sprach von einem »operativ sehr enttäuschenden Geschäftsjahr 2018«. Vorläufigen Zahlen zufolge blieb der Umsatz mit rund 370 Millionen Euro unter der im November zum zweiten Mal gesenkten Spanne von 375 bis 385 Millionen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (Ebitda) belaufe sich auf 29 bis 31 statt 34 bis 38 Millionen. Der Nettoverlust liege wegen Sonderabschreibungen deutlich über dem des Vorjahres von 29,6 Millionen.

Zuletzt gehörten 231 Restaurants in 33 Ländern zur Kette.