Kurz vor der Ankündigung der Übernahmeofferte hatte Fosun seinen Anteil an Tom Tailor über die Ausgabe neuer Aktien von fast 29 auf gut 35 Prozent erhöht. Dafür mussten die Chinesen knapp neun Millionen Euro zahlen. Sollten alle Aktionäre ihre Anteile anbieten, wären weitere 60 Millionen fällig.

Tom Tailor kämpfte zuletzt mit einer Reihe von Problemen, sowohl strukturellen der Branche als auch individuellen. So tummelt sich die Marke mit vielen anderen Anbietern im mittleren Preissegment, das von Überangebot und Konkurrenzdruck geprägt ist. Hinzu kommt eine gewisse Marktsättigung. Tom Tailor hat zudem noch eigene Probleme. Als der langjährige Vorstandschef Dieter Holzer 2016 gehen musste, hatte er mit einer überzogenen Expansion auf Pump das Unternehmen an den Rand der Verlustzone geführt. Die Nachfolger unter dem heutigen Vorstandschef Heiko Schäfer strichen das Filialnetz kräftig zusammen, modernisierten die IT und verstärkten die Online-Aktivitäten, wo Tom Tailor zuvor klar zurücklag.

Bonita belastet Tom Tailor

Trotz einiger Erfolge bei der Kernmarke belastet Tom Tailor die 2012 übernommene, auf Frauen ab 50 spezialisierte Marke Bonita. Bonita verliert fortlaufend Umsatz und überdeckt damit Sanierungserfolge von Tom Tailor. Bei der Tochter hatten sich die frühere Gerry-Weber-Vorständin Doris Strätker und 2018 dann übergangsweise der ehemalige Gerry-Weber-Vorstand und Hallhuber-Chef Norbert Steinke versucht. Im Vorstand zuständig für die Marke ist jetzt Karsten Oberheide, einst Geschäftsführer Einzelhandel beim Haller Rivalen. Für Bonita werden alle Optionen geprüft – also auch ein Verkauf.

Fosun ist seit 2014 an Tom Tailor beteiligt. Das Industrie- und Handelskonglomerat in Privatbesitz mit Zentrale in Hongkong hat in Europa schon mehrfach in die Textilbranche investiert und 2018 auch die Mehrheit am österreichischen Textilhersteller Wolford übernommen. Auch für den angeschlagenen Haller Modekonzern Gerry Weber wird, wie berichtet, weltweit ein Investor gesucht.