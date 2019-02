Blick in das Möbelhaus Finke: Der Räumungsverkauf ist in vollem Gange. Ende März soll das Haus schließen. Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der Möbel-Mogul Kurt Krieger (»Höffner«) will die Finke-Einrichtungshäuser fit für die Zukunft machen. Während das Stammhaus in Paderborn abgerissen wird, soll das Haus in Münster umgebaut werden.

Auch für den Standort Kassel ist eine umfangreiche Umgestaltung geplant. Dafür werden beide Häuser noch in diesem Jahr für mehrere Monate geschlossen. Finke-Geschäftsführer Franz-Josef Golüke erklärte auf Anfrage, dass ihm nicht bekannt sei, was die neuen Eigentümer am Standort des heutigen Finke-Hauses in Paderborn planen. »Die Neubaugerüchte sind Spekulation«, sagte er.

Bis zum 30. März Ausverkauf

Der Zeitplan für das Paderborner Stammhaus sehe vor, dass bis zum 30. März der Ausverkauf weiter laufe, sagte Golüke. Die Nachfrage sei in allen Abteilungen groß. Die Ausstellungsküchen seien zwar nahezu ausverkauft, es gebe aber noch in anderen Möbelsortimenten reichlich Auswahl. Auch die Deko und das Mobiliar könnten erworben werden. Die Spielgeräte im Kinderparadies ­seien schon verkauft.

Falls am 30. März noch nicht alle Waren an den Mann gebracht seien, werde der Ausverkauf in Paderborn möglicherweise um einige Wochen verlängert. Die Mitarbeiter im Verkauf haben bis zum 30. Juni eine Beschäftigungs­garantie. Für sie sind Transfer­gesellschaften gegründet worden, um sie weiter zu qualifizieren.

Bereits im Herbst 2019 werde mit dem Abriss des Möbelhauses (42.000 Quadratmeter Verkaufsfläche) in Paderborn begonnen. Nach dem 31. Dezember 2019 – dem letzten Arbeitstag der Mitarbeiter der Verwaltung – verschwinde auch dieser Bereich. Im Frühjahr 2020 werde auf dem Nachbargrundstück der Benteler-Arena kein Gebäude mehr stehen, kündigte Golüke an.

Neueröffnung in Kassel

In Fuldabrück bei Kassel sei die Schließung des Finke-Hauses auf den 31. März terminiert. Danach würden Teile des Möbelhauses abgerissen und neu errichtet. Im Herbst will Finke dort neu eröffnen. »Es entsteht ein wunderschönes, neues Möbelhaus«, kündigte der Geschäftsführer an.

Auch die Umbaupläne in Münster machten eine zweimonatige Schließung im Sommer notwendig. Dort soll ebenfalls im Herbst neu eröffnet werden. Während des Umbauas in Kassel und Münster würden die Mitarbeiter bei Lohnfortzahlung freigestellt. Golüke machte erneut deutlich, dass die Finke-Logistik am Standort Paderborn bestehen bleibe. Gestrichen würden jedoch die 80 Stellen in der Logistik-Verwaltung. Für das Xara-Küchen­studio in Paderborn gebe es mittelfristig eine Bestandsgarantie.

Preisrebell soll höherwertiger werden

Den zu Finke gehörenden Möbel-Discounter Preis­rebell soll es auch in Zukunft geben, versichert der Finke-Geschäftsführer Franz-Josef Golüke. Lediglich der kleinste Standort (Beckum) werde in absehbarer Zeit schließen. Im Bestand bleiben Paderborn, Kassel, Münster und Erfurt. Der Standort Paderborn hat eine Verkaufsfläche von 15.000 Quadratmetern. Das Wohnkaufhaus soll nach der Schließung von Finke aufgewertet werden, sagt Golüke. Man plane, dort verstärkt auch höherwertige Marken anzubieten, die es dort momentan noch nicht gebe. »Wir gehen davon aus, dass das Geschäft dort im zweiten Halbjahr anzieht.«

Vor diesem Hintergrund wolle man auch die Belegschaft aufstocken – von aktuell 50 auf demnächst 60. Alle Finke-Mitarbeiter könnten sich bewerben.