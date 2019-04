Paderborn (WB). Zum 1. Mai 2019 findet am Paderborn-Lippstadt-Airport die Umstellung vom Winter- auf den Sommerflugplan statt. Bis zum 31. Oktober 2019 stehen wöchentlich mehr als 90 Flüge zu elf Destinationen im Angebot. Insgesamt starten neun Airlines zu Urlaubszielen am Mittelmeer, Roten Meer und Atlantik sowie zu den Lufthansa-Drehkreuzen München und Frankfurt.

Mit 19 Abflügen pro Woche rangiert Antalya bei den Warmwasserzielen auf Platz eins. Mit SunExpress, Corendon, Pegasus sowie Freebird bringen gleich vier Fluggesellschaften Reisende in den Urlaub an die türkische Riviera. Palma de Mallorca folgt auf dem zweiten Platz der meistangeflogenen Urlaubsdestinationen ab Paderborn-Lippstadt in diesem Sommer. Eurowings und TUIfly fliegen zusammen 17 Mal in der Woche auf die Baleareninsel.

Ebenfalls mit TUIfly sind die kanarischen Inseln Fuerteventura, Teneriffa und Gran Canaria mit zusammen vier wöchentlichen Abflügen erreichbar. Die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos werden zusammen sechs Mal angeflogen. Neben TUIfly stellt die Fluggesellschaft Corendon Europe zwei wöchentliche Flüge nach Kreta bereit. Das Bade- und Taucherparadies Hurghada wird zweimal wöchentlich bedient (TUIfly und FlyEgypt).

Mit 40 Abflügen pro Woche sind die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München und damit zahlreiche Destinationen in Europa sowie weltweit erreichbar. »Trotz großer Konkurrenz ist es gelungen, ein sehr attraktives Sommerflugprogramm zu den beliebtesten Zielen für Urlausreisende am Heimathafen zusammenzustellen. Hinzukommt, dass auf einigen Strecken größere Flugzeuge eingesetzt werden und so das Gesamtangebot an Sitzplätzen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte«, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Die Gesamtkapazität im Sommer 2019 legt im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,4 Prozent auf mehr als 670.000 angebotene Sitzplätze zu.