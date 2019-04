In Haiphong hat der Bielefelder Bekleidungshesteller Seidensticker sein drittes eigenes Produktionswerk in Betrieb genommen.

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld/Haiphong (WB). Der Bielefelder Bekleidungshersteller Seidensticker hat in Vietnam ein neues Werk in Betrieb genommen. Bei dem Standort in Haiphong, der drittgrößten Stadt des Landes, handelt es sich um das dritte eigene Produktionswerk des Hemden- und Blusenherstellers in Asien.

Das erste eigene Werk ging vor zwölf Jahren in Chi Linh in der Nähe von Hanoi in Betrieb. 2014 folgte die Seidensticker-Produktionsstätte in Semerang in Indonesien; heute arbeiten dort 350 Beschäftigte.

Fertigung für die Handelsmarken

Während sich andere Markenhersteller überwiegend auf Verträge mit Lieferanten stützen, hat Seidensticker in Asien früh mit dem Aufbau eigener Werke begonnen. In Chi Linh fertigen die 1500 Mitarbeiter überwiegend Hemden und Blusen der Stammmarke Seidensticker. Dagegen sollen in Haiphong nach Angaben der geschäftsführenden Gesellschafter Gerd Oliver und Frank Seidensticker Teile hergestellt werden, die später unter Handelsmarken verkauft werden.

400 Beschäftigte in Bielefeld

Anfang des Jahres hat Seidensticker bekanntgeben, dass es nach dem Verlust der Lizenz für Camel Active die Logistik in Bielefeld schließen und an Fremdunternehmen vergeben wird. Dies sei mit dem Abbau von 120 und im schlechtesten Fall sogar bis zu 200 Stellen verbunden. Zuletzt hatte Seidensticke die Beschäftigtenzahl in Bielefeld mit knapp 400 angegeben.